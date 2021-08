Votre Samsung Smart TV QLED 4K à moins de 200€ avec l'offre Bbox Smart TV de Bouygues Telecom

Quant à la BBox Ultym Smart TV, considérée comme le top pour tous les usages, l'abonnement est à 46,99 euros par mois avec un engagement de deux ans (location de box incluse) et dispose d'une mise en service des équipements par un technicien. L'abonnement en question contient une connexion Internet qui peut atteindre une vitesse de téléchargement jusqu’à 2 Gb/s en réception (débit descendant) et 600 Mb/s en émission (débit ascendant) et garantit le WiFi partout dans la maison grâce à la norme Wifi 6. Concernant la couverture du réseau WiFi au sein du foyer, Bouygues Telecom permet d'avoir jusqu'à 2 répéteurs WiFi inclus en fonction du résultat du diagnostic WiFi et préconise les lieux sans obstacles (escaliers, éléments métalliques ou en béton…) pour installer le modem et ses répéteurs. Du côté de la TV, on retrouve les mêmes services que la BBox Must Smart TV. Pour la téléphonie fixe, les appels vers fixes et mobiles en France / Europe / Suisse et vers fixes de plus de 110 pays sont illimités. Pour terminer et pour couronner le tout, Bouygues Telecom offre 3 mois trois options au choix : Eurosport, bouquet TV jeunesse ou Pleio Cloud Gaming.