Changez de smartphone pour pas cher avec ce Realme 7 (+ coque offerte)

Le Realme 7 associé au bon plan est un smartphone équipé d'un écran LCD de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement à 90 Hz et une protection en Verre Corning Gorilla. Le téléphone est aussi doté d'un processeur MediaTek Helio G95, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM et d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la technologie Recharge Dart. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche Realme UI.

Pour la partie photo, on retrouve un quadruple capteur principal de 48 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur frontal Sony Exmor RX IMX471 de 16 MP.

À propose de la connectique, celle-ci se compose notamment du NFC, de la norme Wifi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, du Bluetooth 5.0, d'un port USB Type-C et d'une prise casque micro.