Forfait mobile : derniers jours pour profiter du forfait Free mobile 80 Go à moins de 10€

Si vous ne voulez pas rogner sur les fonctions de votre smartphone, mais que votre budget voit rouge tous les mois, foncez souscrire à l’offre de Free. Pour 9,99 € par mois, vous aurez accès à un forfait incluant les appels, SMS et MMS en illimité en France, Europe et DOM.

Mais en 2021, un smartphone ne s’arrête pas aux fonctions basiques d’un téléphone. Free vous propose un accès Internet en 4G+ avec un forfait de 80 Go par mois depuis la France métropolitaine ainsi que 10 Go disponibles depuis les pays européens et les DOM.

Votre smartphone ne vous quittera plus autant en France qu’à l’étranger et vous n’aurez pas de mauvaise surprise à votre retour de vacances avec des communications hors forfait et hors de prix. Tout est inclus dans ce forfait pour peu que vous restiez en Europe ou dans les DOM.

Le forfait est sans engagement et vous pouvez même conserver votre numéro de téléphone actuel tout en profitant de l’offre de Free. À noter toutefois qu’au bout de 12 mois, l’offre basculera d’elle-même sur le forfait Free 5G à 19,99 €. Ce sera peut-être l’occasion pour vous de vous offrir un nouveau smartphone 5G pour en profiter ou bien de changer d’offre.