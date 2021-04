Votre nouvelle Smart TV Samsung à moins de 30€ avec la fibre Bouygues Telecom

Cette nouvelle offre signée Bouygues Telecom vous permet donc de profiter dans votre salon d'un téléviseur signé Samsung d'une diagonale de 108 cm (soit 43 pouces). Cette taille d'écran vous permet d'avoir un recul d'environ 2 mètres entre votre téléviseur et votre canapé pour profiter du spectacle offert par la dalle.

L'objet en lui-même est un concentré de design avec une taille ultra slim et un cadre de quelques millimètres seulement, pour une intégration parfaite sur votre meuble TV.

Evidemment cette Smart TV possède une définition 4K pour vous permettre de profiter de tous les contenus disponibles dans cette qualité. Vous profitez ainsi d'une image plus fine, plus détaillée qui semble encore plus réaliste, que vous regardiez un documentaire animalier, une série TV historique ou un film d'action hollywoodien.

Elle intègre également le support de la norme HDR, qui offre aux programmes et aux contenus compatibles une gestion de la luminosité plus importante, pour des blancs plus vifs et des contrastes plus intenses. Le HDR permet également de profiter de plus de couleurs et de nuances à l'écran afin de profiter d'images encore à la fois plus naturelles et plus spectaculaires. Expérience garantie !

La télécommande fournie avec le téléviseur est quant à elle une vraie démonstration de simplicité. Quelques boutons seulement pour naviguer dans l'interface, augmenter ou diminuer le volume et accéder aux réglages rapides de l'appareil et c'est tout. Elle se prend en main en quelques minutes seulement pour ne pas perdre une seconde avant de profiter de tous vos programmes.