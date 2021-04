Forfait mobile : les meilleures promotions du moment pour payer son forfait moins cher

Passons maintenant au forfait RED by SFR 60 Go disponible à 13€/mois. Comme son nom l'indique, il renferme une enveloppe internet mobile de 60 Go. Quatre recharges maximum de 1 Go chacune (à 2€ l'unité) pourront être activées tous les mois. Les appels sont bien évidemment illimités vers tous les mobiles et les fixes en France métropolitaine et DOM (dans la limite de 3 heures par appel). Les SMS/MMS sont eux aussi illimités au sein de l'Hexagone (avec une limite de 200 destinataires par mois également valable pour les appels).