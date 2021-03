Votre Smart TV Samsung à moins de 70€ avec la fibre Bouygues Telecom Bbox

La TV Samsung proposée avec cette offre Bbox vous permet de profiter de l'ensemble des contenus 4K disponibles à la fois dans l'application BTV+ mais également sur l'ensemble des services de streaming. En plus de cette définition l'écran d'une taille de 50 pouces propose le standard HDR pour des images plus lumineuses et plus de couleurs affichées dans les films compatibles. La différence avec une image classique saute aux yeux et vous projette dans votre programme pour une expérience enrichie.

Le téléviseur Samsung a beau vous proposer une image spectaculaire, son design est lui très sobre et d'une grande finesse pour s'insérer au mieux dans votre intérieur et mettre uniquement l'accent sur vos programmes. Les câbles sont quant à eux dissimulés au pied de votre écran pour toujours plus de discrétion.

Cette Smart TV Samsung et votre offre Bbox vous permettent d'accéder également à BTV+, un service incluant pas moins de 150 chaînes de télévision accessibles depuis une application installée directement sur votre téléviseur Samsung. Il suffit d'entrer vos identifiants Bbox pour accéder à l'ensemble de vos programmes.

Écran connecté oblige, l'ensemble des services de streaming sont accessibles sur l'écran d'accueil comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore YouTube. Mieux encore, des boutons dédiés sur la télécommande vous permettent d'une simple pression d'accéder à ses différents catalogues.