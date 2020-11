Bon plan : la TV QLED 55" Samsung est en promo pour la Samsung Blue Week

Ce téléviseur Q60T de Samsung embarque une dalle QLED de 55 pouces et offre un contraste et une luminosité très élevés. La définition 4K UHD 3840 x 2160 pixels est accompagnée d'une compatibilité HDR10+ pour un rendu des couleurs et une précision des détails supérieurs. L'écran est capable d'afficher 100% de l'espace colorimétrique du standard DCI-P3.

La TV est propulsée par l'un des meilleurs OS du marché : Tizen. Ultra fluide et intuitive, l'interface est un régal pour la navigation et ne souffre d'aucun ralentissement. La Q60T est aussi contrôlable à la voix depuis Bixby, l'assistant maison de Samsung, Alexa ou Google Home. La fonctionnalité Multi View permet de regarder deux contenus à la fois sur l'écran : un premier lancé depuis le téléviseur lui-même et un second reproduit depuis son smartphone.

Enfin, le système son repose sur des enceintes restituant une puissance de 20W.