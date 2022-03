Pourquoi le forfait Free 110 Go à 9,99€ est la meilleure offre du moment ?

La bataille des opérateurs mobiles fait rage avant l'arrivée de la saison printanière.

Alors que B&You et RED by SFR proposent chacun une offre contenant 100 Go de données mobiles pour, respectivement, 9,99 euros et 10 euros, Free Mobile a décidé de faire mieux en permettant à ses nouveaux clients de bénéficier de 10 Go supplémentaires pour le même tarif.

Ainsi, le trublion des télécoms donne la possibilité de souscrire à son forfait 110 Go à 9,99 euros par mois , pendant une durée d'un an. Au terme de la période de 12 mois, le forfait mensuel passera à 19,99 euros avec 210 Go de données mobiles. L'offre étant sans engagement, il sera possible d'aller voir un autre opérateur.

Pour information, la Série Free 110 Go avec un couverture réseau en 4G+ est valable jusqu'à ce mardi 15 mars 2022 inclus.