Forfait mobile 100Go à 9,99€ : l'offre choc de B&You se termine à minuit !

L'autre avantage de ce forfait est qu'il est utilisable dans toute l'Union Européenne ainsi que dans les DOM. Vous allez donc pouvoir bénéficier des appels, SMS et MMS illimités depuis et vers ces destinations, et ce sans surcoût. Et pour ce qui est de la navigation Internet, vous avez droit à une enveloppe de 15 Go à utiliser depuis ces mêmes destinations.

Il s'agit d'un forfait 4G/4G+, donc avec des vitesses de téléchargement plus qu'honorables. Et en plus vous allez bénéficier de la qualité du réseau Bouygues dans toute la France, autant dire que vous n'allez pas manquer de réseau.

Et si vous le souhaitez, en fournissant votre numéro RIO au moment de souscrire l'offre B&You Flash, vous allez pouvoir conserver votre numéro de téléphone actuel, ce qui évite d'avoir à notifier tous vos contacts d'un éventuel changement.