Pour Noël, Sosh lance son forfait mobile à moins de 10€

Qu'obtenez-vous en choisissant ce forfait Série Limitée 20 Go chez Sosh ? Tout d'abord la possibilité de téléphoner, envoyer des SMS et des MMS à tout le monde et en illimité partout en France. Ensuite, vous avez 20 Go de données à utiliser par mois. Il s'agit de bande passante utilisée pour aller sur Internet comme si vous étiez connecté en WiFi, mais avec le réseau mobile.

Au-delà de ces 20 Go, le débit est réduit et ne vous permet plus que de faire quelques petites opérations basiques, comme consulter vos mails. Mais si vous n'êtes pas un gros consommateur de données, 20 Go/mois est amplement suffisant. Et si vous partez en Europe, sachez que vous pouvez utiliser 10 Go sur les 20 Go sans frais supplémentaires.

Il s'agit d'un forfait sans engagement que vous pouvez donc résilier/changer à tout moment. Et si vous êtes attaché à votre numéro de téléphone actuel, pas de soucis. Simplement avec votre RIO, vous pouvez conserver votre numéro de téléphone avec les services Sosh.