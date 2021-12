Pour Noël, quel forfait mobile à moins de 10€ choisir ?

Prixtel est un opérateur qui pratique une politique de forfait particulière et très intéressante. En effet, chez eux vous ne payez que ce que vous consommer tous les mois. Ce qui fait que vous souscrivez à un forfait évolutif dont le prix peut varier en fonction de votre utilisation.

Le forfait Le Géant, qui est le plus élevé chez eux, comporte trois paliers. Le premier est à 100 Go et coûte 9,99€/mois la première année, puis 15,99€/mois. Si vous le dépassez et allez jusqu'à 130 Go vous allez payer 12,99€ le mois, puis 18,99€ après la première année. Enfin, si vous allez jusqu'à 160 Go, cela vous coûtera 15,99€ le mois la première année, puis 21,99€.

Pour le prix vous avez droit aux appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine ainsi que l'Union Européenne. Ainsi que 15 Go de données à utiliser à l'étranger. Enfin, sachez que Prixtel propose un bilan carbone neutre en plantant des arbres pour chaque forfait souscrit.