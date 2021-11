Pour le Cyber Monday, l'Apple MacBook Air 2020 est 100 euros moins cher !

Le MacBook d'Air d'Apple sorti en 2020 et associé à ce bon plan est équipé d'un écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces avec une technologie IPS et une belle résolution de 2 560 x 1 600 pixels. Le laptop embarque aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go en SSD et le désormais célèbre processeur Apple M1.

Pour l'autonomie, l'appareil peut être utilisé pendant une durée estimée à 15 heures après une seule charge. La connectique est composée de 2 ports USB-C 3.1 Gen 2, d'un Thunderbolt 3, d'un DisplayPort, d'une sortie casque, de la norme Wi‑Fi 6 802.11ax et de la technologie sans fil Bluetooth 5.0.

Fourni avec un adaptateur secteur USB‑C de 30 W et un câble de charge USB‑C d'une longueur de 2 mètres, le MacBook Air mesure 30.41 cm x 21.24 cm x 1.61 cm et affiche un poids de 1,29 kg.