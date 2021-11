Moins de 1000€, c'est le prix de l'Apple Macbook Air pendant le Black Friday Cdiscount

Apple est réputé pour faire des ordinateurs dont l'usage principal est soit le travail, soit la bureautique classique. Ce ne sont pas des appareils taillés pour le gaming, même s'il est possible de lancer quelques petits jeux.

Comme tous les Mac il est équipé d'un écran Retina de 13,3" avec une technologie IPS et une luminance de 400 nits. Il est équipé de la fameuse puce M1 avec un CPU 8 cœurs et un GPU 7 cœurs. Il tourne avec 8 Go de RAM soudées et un SSD de 256 Go pour stocker toutes vos données.

Il tourne avec le système d'exploitation macOS Big Sur 11.0 et offre jusqu'à 18h d'autonomie en mode lecture de vidéo et 15h en mode navigation Internet. De quoi l'emporter une journée entière loin d'une prise pour s'en servir normalement.