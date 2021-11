Moins de 800€ pour une TV OLED, c'est l'offre canon disponible pour le Black Friday Boulanger

La TV OLED Hisense 55A8G vous permet de bénéficier d'un écran de 55 pouces qui constitue aujourd'hui le standard pour profiter des contenus disponibles en Blu-Ray ou sur les plateformes de streaming mais également de vos derniers jeux vidéo.

Muni d'une dalle OLED, ce téléviseur vous permet de profiter d'un ratio de contraste d' 1000000:1, soit le plus haut mesurable pour des noirs profonds et une image qui a du relief, un piqué impossible à reproduire sur des téléviseurs aux technologies différentes. C'est le choix premier des cinéphiles et des joueurs, notamment grâce aux progrès réalisés par les constructeurs sur la luminosité de la dalle, plus importante qu'autrefois.

Ce téléviseur OLED Hisense 55A8G est également un écran 4K compatible avec les technologies HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ ainsi qu'IMAX Enhanced pour vous faire profiter des plus grands spectacles chez vous, dans les meilleures conditions d'image et de son.

Smart TV, cet écran OLED Hisense 55A8G l'est aussi avec la présence de nombreux services de streaming comme Netflix ou Amazon Prime Video directement depuis l'écran d'accueil de votre appareil. En quelques clics vous accédez à des milliers d'heures de contenus pour autant de soirées TV chez vous dans la douceur de votre foyer.

Notons enfin la présence de Google Assistant et d'Alexa, les deux assistant vocaux du moment, pour trouver le contenu idéal pour toute la famille d'une simple commande vocale.