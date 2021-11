LG fait son Black Friday et casse le prix des TV 4K OLED chez Darty

Premièrement on retrouve le processeur Alpha 7 Intelligent Processor Gen 4 Quad Core des A1, mais avec la compatibilité AMD FreeSync et Nvidia G-Sync des trois autres modèles. La fréquence de rafraîchissement de base est directement de 100 Hz et peut être poussée à 200 Hz grâce au TruMotion et à l'OLED Motion Pro.

Le traitement de l'image et du son est exactement le même que les autres modèles. Vous pouvez compter sur des haut-parleurs internes de 2 x 10 Watts. Et, différence avec la gamme A1 qui en est dénué : il y a également un subwoofer de 2 x 10 Watts que l'on retrouve dans les C1 et G1.

Il s'agit toujours d'une Smart TV fonctionnant sous WebOS 6.0 avec Alexa, Google et ThinQ qui se déclenchent via la télécommande. Et on retrouve cette fois-ci quatre ports HDMI v.2.1, 1080p, 24 Hz, CEC, ARC/eARC, ALLM, VRR et 4K 120Hz HFR.