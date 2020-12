Free mobile frappe fort avec son forfait série 70 Go à 10,99€ !

Free Mobile a révolutionné le marché du forfait mobile en apportant les forfaits pas chers sans engagement. Aujourd'hui ces forfaits sont la norme dans l'industrie et on les trouve chez beaucoup d'opérateurs, cependant Free propose aujourd'hui une offre alléchante.

Pour seulement 10,99€ vous aurez droit à 70 Go de data mensuels ce qui est amplement suffisant pour la plupart des consommateurs. Vous pourrez sans problème lire vos mails, les nouvelles ou même regarder du streaming HD avec une telle quantité.

De plus, 8 Go sont utilisables dans l'union européenne et les départements d'outre-mer et les appels et SMS y sont illimités, vous pourrez donc voyager sans vous soucier de votre forfait.