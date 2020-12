Forfait mobile : la série Free 70 Go à moins de 11€ par mois !

Pour moins de 11 € par mois, généralement, nous n’avons pas beaucoup de data, juste de quoi relever ses mails et chercher une adresse sur Google de temps en temps.

Mais là, Free propose pour seulement 10,99 € par mois un forfait comprenant les appels, SMS et MMS en illimité depuis la France, l’Europe et les DOM et ajoute en plus forfait Internet de 70 Go depuis la France. À vous le streaming, les vidéos sur YouTube et le surf sans devoir contrôler l’état de votre forfait toutes les 5 minutes.

Mais attention, cette offre est à durée limitée. Il ne vous reste que quelques jours pour en profiter.