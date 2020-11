Moins de 300€ l'Android TV 4K 55 pouces Toshiba chez Electro-Dépôt avant le Black Friday! 🔥

Nous sommes allés chez Électro-Dépôt pour dénicher cette bonne affaire. Vous pouvez récupérer gratuitement votre commande en magasin via le "click and collect" ou bien être livré à domicile (vérifiez l'éligibilité de votre adresse). Le paiement en cinq fois sans apport est d'actualité, ce qui vous reviendra à 62,37€ par échéance. Enfin, votre ancien appareil peut être repris et la garantie est valable pendant deux ans.

Ce téléviseur Toshiba est un modèle 4K doté d'une diagonale de 55 pouces (139 centimètres). De son côté, la fréquence de balayage est en 50 Hz. Dans tous les cas, la qualité d'image sera bien au rendez-vous sur tous vos programmes. Ce modèle est parfait pour regarder des films ou même jouer dans d'excellentes conditions.

Bien entendu, la fonctionnalité HDR viendra drastiquement améliorer le rendu des lumières sur les divertissements compatibles. Cette technologie permet de gagner en immersion et en réalisme.