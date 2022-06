Le prix du Honor 50 Lite est à son plus bas historique

L'Honor 50 Lite a ce qu'il faut là où il faut. Il fait plaisir tout d'abord avec son bel écran LCD de 6,67" qui affiche du 2376 x 1080 pixels pour une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre les 60Hz.

Il fonctionne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 662 et ses 8 coeurs avec une fréquence de 2.0GHz. Et il est accompagné d'une puce graphique Qualcomm Adreno 610. Le tout fonctionne avec 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

Sa batterie, d'une capacité de 4300 mAh, lui octroie une autonomie d'une grosse journée en usage classique. Ce smartphone est très fort sur la recharge puisqu'il est compatible SuperCharge 66W. Ainsi, en le laissant branché 40 minutes seulement vous pouvez récupérer l'intégralité de votre autonomie.

Autre point fort de ce smartphone : l'appareil photo. Il est doté d'un quadruple capteur arrière de 64, 8, 2 et 2 Mpx pour filmer en Full HD tous vos souvenirs. Et à l'avant pour les selfies vous pouvez compter sur un capteur de 16 Mpx, lui aussi en Full HD.