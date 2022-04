Ventes Flash : cette TV 4K de chez Philips passe sous la barre des 450 €

Partons chez Amazon pour découvrir cette remise sur la TV Philips. Cet exemplaire est disponible en trois versions différentes. En sélectionnant le modèle 43 pouces, vous devrez débourser 449 €. Comptez 499 € en optant pour un écran 50 pouces et 699 € avec la dalle 65 pouces. À vous de choisir selon vos besoins et votre budget. Dans tous les cas, la livraison à domicile ou en point retrait est gratuite pour tous et le paiement en quatre fois sans frais est également de la partie. Enfin, une garantie deux ans est appliquée.