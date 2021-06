Rechargez votre smartphone avec cette batterie externe de 20000 mAh à moins de 20€

Précisons tout d'abord que nous sommes bien chez Amazon dans le cadre de cette promotion. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne n'hésite pas à baisser ses tarifs à l'approche de son Prime Day qui débutera ce lundi 21 juin. Pour être livré à domicile, vous devrez débourser 4,99€ supplémentaires. Afin d'éviter cela, profitez de l'essai offert à Amazon Prime (puis 5,99€/mois ou 49€/an) pour recevoir le colis en express gratuitement sous un jour ouvré. La garantie est valable pendant deux ans et une extension est disponible à 1,99€ pour un an ou 2,09€ pour deux ans.

Cette batterie externe Power Bank offre une capacité de 20 000 mAh et peut ainsi recharger un smartphone plusieurs fois sans aucun problème. Parmi les produits compatibles, nous retrouvons la plupart des smartphones mais aussi des tablettes tactiles qui pourront se servir des trois ports USB pour regagner de l'endurance. C'est également le cas pour les appareils photo, certaines lampes et bien plus encore. Le temps de charge pourra même être raccourci car la batterie délivre une puissance optimisée pour l'appareil visé. Cela permet aussi de préserver son autonomie.

Autre point important, ce modèle comprend également un petit panneau solaire pour regagner de l'énergie. C'est absolument parfait pour les longues balades estivales en extérieur. De plus, une fonction de recharge sans-fil est de la partie.