Amazon casse les prix sur Fire TV Stick, Fire TV Cube et Kindle !

Pour aller encore plus loin, mais en gardant sa compacité et sa simplicité, Amazon a décliné le Fire TV Stick en version 4K Ultra HD. Et là encore, le prix est ridiculement bas pour ne pas profiter de l’occasion si votre TV est compatible 4K. Pour seulement 39 € au lieu de 59€, vous pourrez visionner tous les contenus 4K Ultra HD disponible sur les différents services de streaming.

À vous les derniers films en très haute résolution avec le son Dolby Atmos, tout en pouvant effectué des recherches par commande vocale via Alexa depuis la télécommande d’une simple pression sur le bouton micro. Cette version bénéficie d’une optimisation des antennes Wifi pour une meilleure réception et un plus grand débit nécessaire à la diffusion de contenu UHD.