Fire TV Stick, Echo Show, Echo Flex : toutes les offres flash Amazon

Pour 20 euros supplémentaires, vous avez la version 4K UHD du Fire TV Stick.

Avec le Fire TV Stick 4K Ultra HD, vous profiterez ainsi d'une qualité d'image avec l’accès aux formats 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10+, et surtout d'une mémoire interne de 8 Go pour les applications et les jeux (idem pour le modèle de base du Fire TV).

Les deux Fire TV Stick sont fournis avec un câble USB et adaptateur secteur, une rallonge HDMI, 2 piles AAA et un guide de démarrage.