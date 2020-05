Le Fire TV Stick avec Alexa chute chez Amazon

C'est un bel appareil multimédia qui revient dans la catégorie des bons plans de Clubic. En effet, le fameux Fire TV Stick d'Amazon avec Alexa est actuellement en promotion. Vous pouvez l'obtenir pour seulement 24,99€.

Fire TV Stick : un objet à tout faire

Nous sommes donc logiquement chez Amazon pour cette bonne affaire. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne n'appliquera pas de frais de port sur cette commande pour une livraison à domicile. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner un point de retrait pour récupérer le colis. Bien entendu, le délai de livraison peut être allongé à cause de la crise liée au nouveau coronavirus. Maintenant, passons aux caractéristiques de cet article.

Tout d'abord, il faut savoir que le Fire TV Stick d'Amazon est une sorte de clé qui viendra directement se brancher sur le port HDMI de votre écran. Vous aurez ensuite accès à une multitude d'applications comme Netflix, YouTube, Disney+, Spotify, Arte, Molotov et bien plus encore. Les abonnés au service Amazon Prime auront même accès à tout le contenu de Prime Video sans frais supplémentaires. Vous pourrez donc regarder des films mais aussi des séries, écouter de la musique ou même naviguer sur internet. Vous aurez également la possibilité de regarder divers flux vidéo des caméras que vous possédez. Enfin, les lumières, thermostats et autres produits connectés peuvent être paramétrés avec la télécommande Alexa incluse.

Parlez pour accéder à vos programmes

Ainsi, vous avez la possibilité d'utiliser les commandes vocales pour lancer vos programmes préférés et paramétrer vos appareils. De quoi grandement simplifier la navigation sur l'interface via cette télécommande. Enfin, terminons en précisant que le Fire TV Stick offre un rendu Full HD et qu'il dispose d'une mémoire interne de 8 Go pour accueillir toutes les applications téléchargeables. Vous n'allez vraiment pas vous ennuyer !