Rentrée 2020 : le casque audio bluetooth Sony WH-CH510 en promotion chez Amazon !

Si vous recherchez un bon compromis entre la qualité et le prix, vous devriez vous attarder sur ce casque produit par Sony. Amazon le propose à seulement 34,99 €. C’est un casque audio sans fil type supra-auriculaire muni d’un micro et de la fonction appels mains libres. Il se montre plutôt agréable avec ces grosses oreillettes rembourrées et son poids contenu de seulement 132 grammes.

Avec sa couleur noire et son design tout en courbe, il est sobre et discret. Il présente une bonne autonomie, avec une charge complète, il peut assurer 35 heures d’écoute sans fil en Bluetooth. Il offre l’avantage d’être doté de la charge rapide ce qui lui permet avec seulement 10 minutes de chargement de vous proposer jusqu’à 90 minutes d’écoute.