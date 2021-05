Bon plan : 200€ de remise sur le PC portable MSI GF65 Thin embarquant une Nvidia RTX 3060

Nous sommes chez Rue du Commerce pour découvrir cette remise immédiate de 200€. La livraison à domicile est logiquement offerte et le paiement en plusieurs fois est possible par carte bancaire ou PayPal (et sans frais dans ce dernier cas). Pour en finir avec les modalités, sachez que la garantie de base est valable pendant deux ans. Maintenant, passons aux caractéristiques techniques de cette belle machine.

Cet ordinateur portable conçu par MSI embarque un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD et un taux de rafraichissement à 144 Hz. Des bordures ultra fines sont également de la partie pour garantir une immersion optimale. Pour le reste, signalons la présence d'un processeur Intel Core i5-10200H épaulé par une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, 16 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD (système d'exploitation nous inclus).

Avec une telle configuration, vous pourrez lancer tous les jeux récents avec des graphismes somptueux et sans jamais perdre en fluidité. Un système de refroidissement Cooler Boost 5 répond présent pour éviter les surchauffes via deux ventilateurs et six caloducs directement intégrés. L'air pourra circuler parfaitement via ce dispositif.