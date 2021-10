Apple TV 4K 2021 : la passerelle multimédia Apple encore moins chère

L'Apple TV 4K fait peau neuve en cette année 2021 avec un nouveau modèle qui nous a particulièrement séduits. Si d'apparence rien ne change, le constructeur californien a boosté les performances de son appareil avec un nouveau processeur plus puissant, notamment dans les jeux vidéo proposés sur l'App Store.

La vraie nouveauté se situe dans la télécommande, revue et améliorée par Apple. Fini le pavé tactile, la marque revient à un accessoire plus épais, plus maniable et pourvu de plus de boutons pour éteindre l'appareil ou couper le son. La zone de commande reste néanmoins tactile et il est ainsi plus facile de naviguer dans les interfaces ou lors de la lecture en optant pour un défilement ou des appuis sur les boutons.

L'Apple TV 4K (2021) vous permet toujours de profiter de l'ensemble des services SVOD, qui disposent tous d'une application dédiée pour tvOS, le système d'exploitation de l'appareil. L'application Apple TV, installée par défaut, est un hub regroupant tous vos programmes en cours afin de retrouver en un clic le dernier épisode de votre série du moment.

L'Apple TV 4K est également compatible avec le Dolby Vision et le Dolby Atmos pour les équipements compatibles. Si vous possédez des AirPods Pro, vous bénéficierez en outre d'un son spatialisé comme au cinéma pour une expérience de visionnage surprenante et très immersive.

Siri enfin reste disponible à tout moment via une touche dédiée pour rechercher un film, mais aussi les dernières oeuvres d'un réalisateur ou d'un acteur ainsi que pour piloter vos appareils domotiques compatibles.