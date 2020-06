Belle promotion sur la TV LED 4K UHD 58" Hisense avec ce code promo

Le Hisense 58A7100F est un téléviseur doté d'un écran sans bord de 58 pouces (diagonale de 146 cm, résolution 3840 x 2160px). L'écran dispose des technologies UHD, 4K et HDR.



Avec le Wifi intégré et la technologie Smart TV, le futur acquéreur pourra installer des applications comme myCanal, Netflix, Disney+, Prime Video et Spotify et aura la possibilité d'utiliser la recherche à commande vocale via l'assistant Alexa.