Lancée en 2022 à 349,99 €, la montre de running de Garmin a depuis vu arriver la Forerunner 265, puis la 570 lancée à 549,99 €. Pour le 11.11, la Garmin Forerunner 255 descend à 228,93 € sur AliExpress avec le code CLU13 : GPS multibande et suivi de la récupération sont au rendez-vous, mais la fiche du vendeur mérite d’être lue de près.
Présentée par Garmin en juin 2022, la Forerunner 255 est une montre GPS pensée pour la course à pied et le triathlon, avec un boîtier de 46 mm et un écran couleur de 1,3 pouce. Elle est proposée à 228,93 € au lieu de 279,83 € sur AliExpress avec le code CLU13, soit 50,90 € d’économie et plus de 120 € sous son prix de lancement. Elle vise les coureurs qui veulent un plan d’entraînement et des indicateurs de récupération sans payer le prix des modèles récents. Si vous attendez surtout de la musique au poignet ou un écran tactile, la suite vous aidera à trancher.
La Garmin Forerunner 255 passe à 228,93 € au lieu de 279,83 € sur AliExpress, avec le code CLU13 à saisir au moment de payer.
Pourquoi choisir la Garmin Forerunner 255 ?
- Un entraînement qui s’adapte : Le widget de course propose des séances quotidiennes calées sur la date de votre objectif, et Garmin Coach accompagne la préparation d’un 5 km, d’un 10 km ou d’un semi-marathon.
- Une récupération mesurée : Le statut VFC suit la variabilité de votre fréquence cardiaque pendant le sommeil, et le rapport matinal résume chaque jour votre nuit, la météo et la séance suggérée.
- Un GPS pour les parcours exigeants : Le mode multibande améliore la précision là où le signal se dégrade, avec jusqu’à 16 heures d’autonomie dans ce mode et 30 heures en GPS seul.
Du 10 km au premier triathlon, une montre qui guide les séances
Au quotidien, la Forerunner 255 joue le rôle de coach : programmez une course dans Garmin Connect et la montre vous propose chaque jour une séance adaptée, avec une prévision de performance et la météo du jour J. PacePro calcule la stratégie d’allure selon le dénivelé du parcours, ce qui évite de partir trop vite sur un marathon vallonné. Le profil triathlon enchaîne natation, vélo et course d’une seule pression sur un bouton, et l’étanchéité 5 ATM, soit 50 mètres, couvre la piscine comme l’eau libre.
Elle convient aux coureurs réguliers qui visent un chrono et aux triathlètes débutants, attentifs à leur récupération autant qu’à leurs allures. Les 14 jours d’autonomie en mode montre connectée espacent les recharges, et Garmin Pay permet de payer depuis le poignet. Elle est moins pertinente pour écouter de la musique sans smartphone : chez Garmin, le stockage d’environ 500 morceaux et le Wi-Fi sont réservés à la version Music, alors que la fiche AliExpress mentionne 4 Go et le Wi-Fi. Vérifiez donc la référence exacte avant de commander.
Face aux Forerunner 165 et 570, une place à part dans la gamme
Dans notre test de la Forerunner 570, nous rappelions que la Forerunner 165, pensée pour les débutants, se passe de GPS double fréquence, tandis que la 570 a été lancée à 549,99 €. À 228,93 €, la Forerunner 255 conserve le GPS multibande, le profil triathlon et les mesures Firstbeat, comme la VO2 max et la charge d’entraînement, pour moins de la moitié de ce prix. En contrepartie, elle appartient à la génération 2022, que Garmin a renouvelée depuis. Pour élargir la comparaison à d’autres marques, notre comparatif des meilleures montres connectées pour le sport passe en revue les alternatives du moment.
✅ Les points forts
- Des séances proposées selon votre objectif de course
- Statut VFC et rapport matinal pour piloter la récupération
- GPS multibande et jusqu’à 30 heures en GPS seul
- Profil triathlon et étanchéité 5 ATM
❌ Les limites
- Fiche AliExpress ambiguë sur la version (4 Go et Wi-Fi)
- Pas de musique embarquée sur la version standard
- Navigation uniquement aux boutons, sans écran tactile
- Génération 2022, la gamme a été renouvelée depuis
Pour le 11.11, la Forerunner 255 s’affiche à 228,93 € avec le code CLU13 : un détour par la fiche permet de confirmer la version proposée.
À 228,93 €, la Garmin Forerunner 255 réunit l’essentiel de ce qu’un coureur attend d’une montre d’entraînement : des séances proposées selon votre objectif, un suivi sérieux de la récupération et un GPS multibande. Elle convient particulièrement à celles et ceux qui préparent un 10 km, un semi ou un premier triathlon et veulent progresser avec méthode. La remise de 50,90 € sur le prix barré compte moins que l’écart avec la Forerunner 570, lancée à plus du double.
Si vous tenez à la musique au poignet, à un écran tactile ou aux dernières nouveautés de Garmin, mieux vaut regarder ailleurs. La description mélangeant deux versions, lisez les avis sur le vendeur et les conditions de garantie avant de valider le panier. Cette vérification faite, la Forerunner 255 offre une base solide pour structurer vos entraînements cet hiver.
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