Au quotidien, la Forerunner 255 joue le rôle de coach : programmez une course dans Garmin Connect et la montre vous propose chaque jour une séance adaptée, avec une prévision de performance et la météo du jour J. PacePro calcule la stratégie d’allure selon le dénivelé du parcours, ce qui évite de partir trop vite sur un marathon vallonné. Le profil triathlon enchaîne natation, vélo et course d’une seule pression sur un bouton, et l’étanchéité 5 ATM, soit 50 mètres, couvre la piscine comme l’eau libre.

Elle convient aux coureurs réguliers qui visent un chrono et aux triathlètes débutants, attentifs à leur récupération autant qu’à leurs allures. Les 14 jours d’autonomie en mode montre connectée espacent les recharges, et Garmin Pay permet de payer depuis le poignet. Elle est moins pertinente pour écouter de la musique sans smartphone : chez Garmin, le stockage d’environ 500 morceaux et le Wi-Fi sont réservés à la version Music, alors que la fiche AliExpress mentionne 4 Go et le Wi-Fi. Vérifiez donc la référence exacte avant de commander.