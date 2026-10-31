Idéal pour jouer sur PC en profitant des couleurs de l’OLED et d’une fréquence d’affichage élevée, l’écran Asus ROG Strix XG27AQWMG est disponible pour 469 € au lieu de 599,99 € chez Boulanger à l’occasion du lancement de son Black Friday.
Parfois, pour améliorer son expérience de jeu sur PC, il vaut mieux changer d’écran que d’ordinateur. Et cela peut coûter moins cher que de remplacer toute la machine ! Vous pouvez, par exemple, opter pour l’Asus ROG Strix XG27AQWMG à 469 € chez Boulanger. Cet écran embarque une dalle Tandem OLED de 27 pouces affichant 2 560 × 1 440 pixels, capable de monter jusqu’à 280 Hz de taux de rafraîchissement.
L’écran Asus ROG Strix XG27AQWMG OLED QHD 280 Hz est à 469 € au lieu de 599,99 € chez Boulanger.
Pourquoi choisir l’Asus ROG Strix XG27AQWMG ?
- Pour le contraste OLED : les pixels peuvent s’éteindre individuellement, ce qui apporte des noirs profonds dans les scènes sombres.
- Pour sa fluidité : les 280 Hz permettent d’afficher davantage d’images avec un PC capable de suivre, notamment dans les jeux compétitifs.
- Pour son ergonomie : le pied se règle en hauteur, s’incline et permet de faire pivoter l’écran en mode portrait.
Un écran pour les parties rapides comme pour les jeux immersifs
Grâce à sa définition QHD, le moniteur Asus ROG Strix XG27AQWMG donne accès à une image bien plus détaillée que celle offerte par du Full HD, tout en étant moins exigeante pour la carte graphique que la 4K. Ce modèle bénéficie d’une certification DisplayHDR True Black 500 et d’un temps de réponse annoncé de 0,03 ms gris à gris.
La compatibilité G-SYNC et FreeSync Premium Pro permet de synchroniser l’affichage avec une carte graphique compatible afin de limiter les déchirures d’image. Enfin, la connectique de l’écran comprend deux entrées HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4, ce qui peut être utile pour le connecter à une console en plus du PC.
Le contraste OLED, avec quelques précautions au quotidien
L’utilisation d’un écran OLED sur PC implique toujours une certaine vigilance : en effet, le risque de marquage existe lors de l’affichage prolongé d’éléments fixes. Pour le réduire, Asus a intégré OLED Care Pro et un capteur de présence à son écran ROG Strix : cela lui permet de passer automatiquement à un écran noir lorsque l’utilisateur quitte le bureau.
✅ Les points forts
- Dalle Tandem OLED QHD jusqu’à 280 Hz.
- Compatibilité G-SYNC et FreeSync Premium Pro.
- Pied réglable et deux entrées HDMI 2.1.
❌ Les limites
- Risque de marquage lié aux contenus fixes prolongés.
- Aucun haut-parleur intégré.
Donnez un coup de jeune à votre installation gaming avec cet écran Asus ROG Strix XG27AQWMG OLED, disponible pour 469 € chez Boulanger.
Généreux dans sa proposition, l’écran Asus ROG Strix XG27AQWMG est un modèle de choix pour les joueurs qui désirent passer à l’OLED pour jouer sur PC et, pourquoi pas, sur console. Sa diagonale de 27 pouces assure une bonne immersion tout en conservant un encombrement relativement limité sur le bureau.
Par contre, si vous jouez peu et que votre activité se concentre essentiellement sur la bureautique, mieux vaut investir dans un écran LCD moins coûteux. Par ailleurs, n’oubliez pas que les performances de votre PC comptent aussi pour profiter du plein potentiel de cet écran Asus.
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