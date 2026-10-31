Grâce à sa définition QHD, le moniteur Asus ROG Strix XG27AQWMG donne accès à une image bien plus détaillée que celle offerte par du Full HD, tout en étant moins exigeante pour la carte graphique que la 4K. Ce modèle bénéficie d’une certification DisplayHDR True Black 500 et d’un temps de réponse annoncé de 0,03 ms gris à gris.

La compatibilité G-SYNC et FreeSync Premium Pro permet de synchroniser l’affichage avec une carte graphique compatible afin de limiter les déchirures d’image. Enfin, la connectique de l’écran comprend deux entrées HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4, ce qui peut être utile pour le connecter à une console en plus du PC.