Lorsque vous écoutez de la musique avec les JBL Live Flex 3, vous n’avez pas besoin de sortir votre smartphone de votre poche pour changer de morceau ou prendre un appel. En effet, vous pouvez le faire directement depuis le boîtier des écouteurs, qui est doté d’un écran tactile couleur de 1,45 pouce.

L’application JBL Headphones vient compléter cette proposition sur mobile, en donnant accès à des réglages d’égalisation et de personnalisation du son. Les écouteurs disposent également d’une réduction de bruit adaptative. Lorsqu’elle est activée, l’autonomie des écouteurs est de sept heures, contre dix lorsqu’elle est désactivée. Pour refaire le plein, vous pouvez recharger le boîtier de manière filaire ou sans fil.