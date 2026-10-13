Les JBL Live Flex 3 permettent de contrôler la musique directement depuis leur boîtier de recharge, équipé d’un écran tactile. Boulanger les propose en violet à 99,99 €, contre un prix conseillé de 129,99 €.
Le déstockage de Boulanger se déroule en exclusivité sur son site Internet, et il donne accès à de belles affaires. Parmi elles, on trouve les écouteurs sans fil JBL Live Flex 3 à 99,99 € au lieu de 129,99 €. Ces écouteurs sans fil sur tige sont dotés d’une réduction de bruit active. Mais l’une de leurs particularités les plus intéressantes se trouve sur leur boîtier, qui est équipé d’un écran tactile.
Les écouteurs JBL Live Flex 3 sont disponibles à 99,99 € chez Boulanger, qui applique 23 % de réduction.
Pourquoi choisir les écouteurs JBL Live Flex 3 ?
- Pour leur boîtier tactile : son écran de 1,45 pouce permet de gérer la lecture, le volume et certains réglages sans ouvrir l’application.
- Pour leur connexion multipoint : ils peuvent rester connectés à deux appareils, pratique pour jongler entre un smartphone et un ordinateur portable.
- Pour leur autonomie : ils offrent jusqu’à 10 heures d’écoute sans réduction de bruit, et 50 heures en comptant les recharges du boîtier.
Des commandes accessibles sans sortir le téléphone
Lorsque vous écoutez de la musique avec les JBL Live Flex 3, vous n’avez pas besoin de sortir votre smartphone de votre poche pour changer de morceau ou prendre un appel. En effet, vous pouvez le faire directement depuis le boîtier des écouteurs, qui est doté d’un écran tactile couleur de 1,45 pouce.
L’application JBL Headphones vient compléter cette proposition sur mobile, en donnant accès à des réglages d’égalisation et de personnalisation du son. Les écouteurs disposent également d’une réduction de bruit adaptative. Lorsqu’elle est activée, l’autonomie des écouteurs est de sept heures, contre dix lorsqu’elle est désactivée. Pour refaire le plein, vous pouvez recharger le boîtier de manière filaire ou sans fil.
Des écouteurs sans silicone qui ne conviennent pas à toutes les oreilles
Avec ses Live Flex 3, JBL propose des écouteurs conçus sans embouts en silicone. C’est un atout pour les personnes qui ne supportent pas les écouteurs à embouts intra-auriculaires classiques. Cependant, pour certains utilisateurs, le port de ce type d’écouteurs est moins agréable, car l’isolation passive est plus limitée et ils peuvent aussi avoir du mal à tenir dans les oreilles.
✅ Les points forts
- Boîtier avec écran tactile de 1,45 pouce.
- Connexion Bluetooth multipoint.
- Recharge du boîtier par USB-C ou sans fil.
❌ Les limites
- Isolation passive limitée par le format bouton.
- Autonomie limitée à sept heures maximum avec l’ANC.
La version violette des écouteurs JBL Live Flex 3 passe sous la barre des 100 € sur le site de Boulanger.
Si vous cherchez des écouteurs sans fil d’une grande marque, dotés d’une réduction de bruit active, d’une autonomie correcte et d’un boîtier de recharge avec un petit truc en plus, les JBL Live Flex 3 peuvent répondre à vos besoins.
Mais attention, leur isolation phonique passive est très limitée en raison de l’absence d’embouts en silicone. Quant au maintien, il dépend beaucoup de la morphologie de vos oreilles.
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