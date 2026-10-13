Pas besoin de dépenser plus pour vous offrir une TV 4K connectée polyvalente de près de 140 cm de diagonale : la proposition de la TV Haier H55M90EUX s’avère tout à fait adaptée pour regarder la télé et utiliser la plupart des plateformes de streaming. Sans oublier le gaming !

Si vous avez des attentes plus réduites, notamment si vous ne jouez pas, vous pouvez néanmoins opter pour un modèle moins cher, doté de moins de fonctionnalités.