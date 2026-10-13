Le téléviseur Haier H55M90EUX coûte actuellement 628,34 € chez Boulanger, au lieu de 746,66 € habituellement. Il s’agit d’une offre intéressante pour cet écran Mini LED 4K de 55 pouces doté de Google TV.
Si vous désirez investir dans une TV connectée de 55 pouces, le déstockage en cours chez Boulanger peut vous permettre de le faire à un bon prix. En effet, la TV Mini LED Haier H55M90EUX est actuellement disponible pour 628,34 € au lieu de 746,66 € sur le site de l’enseigne. Il s’agit d’un modèle de 138 cm de diagonale, particulièrement adapté au visionnage de films et de séries, mais aussi aux jeux vidéo. La livraison est offerte et elle inclut la mise en service du téléviseur.
La TV Mini LED Haier H55M90EUX est à 628,34 € chez Boulanger au lieu de 746,966 €, livrée et mise en service chez vous.
Pourquoi choisir la TV Haier H55M90EUX ?
- Pour son affichage : la dalle 4K à rétroéclairage Mini LED donne accès à un large spectre de couleurs, à une luminosité et à un contraste élevés.
- Pour le jeu vidéo : le rafraîchissement atteint 144 Hz avec une console de dernière génération, tandis que le VRR limite les déchirures d’image.
- Pour Google TV : les applications de streaming sont accessibles directement depuis le téléviseur, sans boîtier supplémentaire.
Un téléviseur destiné aussi bien aux joueurs qu’aux cinéphiles
La série M90 fait partie des gammes Mini LED sorties en 2026, ce qui fait de la TV Haier H55M90EUX l’une des plus récentes du constructeur. Ce modèle prend en charge le Dolby Vision et le HDR10+, deux formats utilisés pour adapter le rendu des contenus HDR compatibles. L’intégration de Chromecast permet, quant à elle, de caster des contenus depuis un smartphone ou une tablette, via des applications compatibles. Côté audio, le téléviseur embarque un système de 50 W et gère le Dolby Atmos.
Une connectique complète, mais un point de vigilance pour le gaming
Si ce téléviseur connecté Haier dispose de quatre entrées HDMI, la marque précise bien que seules deux d’entre elles acceptent la 4K à 144 Hz, tandis que les deux autres se limitent à la 4K à 60 Hz : il faut donc être vigilant au moment de brancher votre PS5 ou votre Xbox Series.
✅ Les points forts
- Écran Mini LED 4K à 144 Hz.
- Compatibilité Dolby Vision et HDR10+.
- Google TV et Chromecast intégrés.
❌ Les limites
- Deux entrées HDMI sur quatre limitées à 60 Hz en 4K.
- Classe énergétique G en HDR.
Proposé à 628,34 €, le téléviseur Haier H55M90EUX affiche une proposition sympathique pour tous les usages multimédias.
Pas besoin de dépenser plus pour vous offrir une TV 4K connectée polyvalente de près de 140 cm de diagonale : la proposition de la TV Haier H55M90EUX s’avère tout à fait adaptée pour regarder la télé et utiliser la plupart des plateformes de streaming. Sans oublier le gaming !
Si vous avez des attentes plus réduites, notamment si vous ne jouez pas, vous pouvez néanmoins opter pour un modèle moins cher, doté de moins de fonctionnalités.
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