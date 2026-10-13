Le clavier Logitech MX Keys S associe une frappe discrète à un rétroéclairage automatique, ainsi qu’à la capacité à se connecter à trois appareils en même temps. Amazon le propose à 79,99 € au lieu de 129,99 €.
Pour les télétravailleurs ou les freelances, un clavier Bluetooth multiappareil peut s’avérer idéal. C’est ce que propose le clavier Logitech MX Keys S à 79,99 € chez Amazon : il est fin, rétroéclairé et, dans cette version en promotion, il est accompagné d’un repose-poignets. Ce clavier AZERTY avec pavé numérique intégré peut également être connecté à trois appareils en simultané.
Le clavier sans fil Logitech MX Keys S AZERTY est disponible à 79,99 € au lieu de 129,99 € chez Amazon.
Pourquoi choisir le Logitech MX Keys S ?
- Pour son confort de frappe : les touches plates et concaves offrent une saisie discrète et très confortable.
- Pour sa connexion à trois appareils : les touches Easy-Switch permettent de passer d’un ordinateur professionnel à un smartphone ou à une tablette.
- Pour son rétroéclairage : les touches s’illuminent à l’approche des mains et leur luminosité s’adapte à l’éclairage ambiant.
Un clavier complet pour le bureau et le télétravail
Dans notre test du Logitech MX Keys S, noté 9/10, nous avons apprécié sa frappe fluide et la qualité de sa fabrication. Le pavé numérique est très utile pour utiliser un tableau ou faire de la comptabilité. Pour la connexion sans fil, deux choix s’offrent à vous : le Bluetooth ou le récepteur USB Logi Bolt fourni. Sur Windows et macOS, le logiciel Logi Options+ permet de personnaliser certains raccourcis et d’automatiser des tâches répétitives via les Smart Actions. Enfin, l’autonomie du clavier monte jusqu’à dix jours avec rétroéclairage ou cinq mois lorsqu’il est désactivé. La batterie se recharge simplement en USB-C.
Un format pas aussi compact qu’on pourrait le penser
Le Logitech MX Keys S est un clavier sans fil très pratique pour l’associer à plusieurs appareils en même temps. Mais il faut tout de même souligner que ses 43 cm de long et son poids de 810 grammes le rendent moins facile à transporter que l’on pourrait le croire de prime abord. C’est un point à prendre en considération pour les travailleurs nomades.
✅ Les points forts
- Frappe fluide et discrète.
- Bascule entre trois appareils.
- Rétroéclairage automatique et récepteur Logi Bolt inclus.
❌ Les limites
- Format encombrant pour les petits bureaux.
- Logiciel obligatoire pour configurer certaines fonctionnalités.
Vendu et expédié par Amazon, le clavier sans fil Logitech MX Keys S est en stock à 79,99 € accompagné de son repose-poignets.
Pour les télétravailleurs, les rédacteurs et les utilisateurs qui jonglent entre plusieurs machines, le clavier Logitech MX Keys S se présente comme un choix adapté.
Néanmoins, les amateurs de touches mécaniques ou de formats compacts feraient mieux de passer leur chemin afin d’opter pour un clavier plus adapté à leurs exigences.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac + iPhone Intego One Complete à -35 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €