Mis en vente début août, le pliant à clapet de Samsung est proposé par Amazon à 759 € en 256 Go, soit 340 € de moins que chez Boulanger. Un format très abouti, mais une chauffe et une autonomie qui demandent de bien cerner votre usage avant de choisir.
Le Samsung Galaxy Z Flip 8 est le smartphone pliant à clapet de la marque pour 2026. Son écran de 6,9 pouces se replie en un bloc de 13,1 mm, et un écran externe de 4,1 pouces évite de l’ouvrir à chaque notification.
Le Samsung Galaxy Z Flip 8 en 256 Go, coloris Graphite, est vendu et expédié par Amazon à 759 €, quand Boulanger l’affiche à 1 099 €.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Z Flip 8 ?
- Un format qui se fait oublier : replié, il pèse 180 g, 8 g de moins que le Flip 7, et la pliure devient quasiment invisible une fois l’écran allumé. Il se glisse dans une petite poche d’où un grand smartphone classique dépasserait.
- Un écran externe qui sert vraiment : la façade de 4,1 pouces en 120 Hz affiche la plupart des applications, qui basculent sur le grand écran dès l’ouverture. Lire une notification ne demande plus de le déplier.
- Sept ans de mises à jour : Samsung promet sept ans de mises à jour du système et de sécurité. De quoi garder ce pliant plusieurs années sans le voir décrocher côté logiciel.
Un clapet taillé pour les selfies et les journées découpées
Fermé, le Flip 8 fait de son capteur principal de 50 Mpx un appareil à selfies, bien plus convaincant que la caméra intérieure de 10 Mpx. De jour, ce grand-angle stabilisé livre de bonnes images, et notre test du Galaxy Z Flip 8 qualifie d’impeccable la stabilisation de la vidéo en 4K à 60 images par seconde. La nuit, les clichés restent corrects sans briller, avec un temps de pose long.
Il convient d’abord à un usage mobile et fragmenté : messages, photos, réseaux sociaux. L’Exynos 2600 et ses 12 Go de mémoire vive tiennent la charge, mais le téléphone chauffe nettement sous l’effort, avec une stabilité qui tombe à 50 % au stress test 3DMark. La batterie de 4 300 mAh tient la journée la plupart du temps, sans marge, et une recharge complète à 25 W demande environ 1 h 30. Les joueurs assidus et ceux qui passent de longues journées loin d’une prise ont donc intérêt à regarder ailleurs.
Face au Flip 7, un écart de prix qui ne pèse plus
Lors de notre essai, nous l’avions décrit comme un clone presque parfait du Flip 7 : mêmes écrans, capteurs photo repris, progrès surtout en finesse et en poids. Le Flip 7 se trouvait alors autour de 800 €, ce qui rendait le nouveau modèle difficile à recommander. À 759 €, cet argument s’efface. Si vous hésitez avec un autre pliant comme le Honor Magic V6 ou un smartphone classique, notre comparatif des meilleurs smartphones fait le point.
✅ Les points forts
- Pliure quasiment invisible écran allumé, pour 180 g
- Écran externe de 4,1 pouces en 120 Hz qui affiche la plupart des applications
- Selfies au capteur principal de 50 Mpx et vidéo 4K à 60 images par seconde bien stabilisée
- Sept ans de mises à jour du système et de sécurité
❌ Les limites
- Chauffe marquée sous forte charge, notamment en jeu
- Autonomie juste et recharge lente, à 25 W en filaire
- Photo de nuit moyenne, avec des capteurs repris des générations précédentes
- Aucun chargeur dans la boîte, seulement un câble USB-C
Ce Galaxy Z Flip 8 de 256 Go était à 759 € sur Amazon le 9 octobre au matin : vérifiez le prix affiché avant de commander.
À 759 €, le Galaxy Z Flip 8 de 256 Go change de statut. Notre test lui reprochait surtout un prix trop élevé pour une évolution sage. Amazon le vend 340 € sous le tarif de Boulanger et 160 € sous le prix médian qu’il indique, ce qui en fait une porte d’entrée sensée dans les pliants à clapet. Ses 256 Go ne sont pas extensibles : si vous filmez beaucoup en 4K, la version 512 Go mérite réflexion.
Il s’adresse d’abord à qui veut un téléphone compact et soigné, aux selfies réussis, et recharge chaque soir. Si vous jouez beaucoup ou restez longtemps loin d’une prise, la chauffe et l’autonomie compteront davantage que le format. Si vous comptez céder votre ancien smartphone, le bonus reprise de 200 € de Boulanger resserre l’écart : faites le calcul. Prévoyez enfin un chargeur USB-C, absent de la boîte.
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