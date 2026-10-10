Fermé, le Flip 8 fait de son capteur principal de 50 Mpx un appareil à selfies, bien plus convaincant que la caméra intérieure de 10 Mpx. De jour, ce grand-angle stabilisé livre de bonnes images, et notre test du Galaxy Z Flip 8 qualifie d’impeccable la stabilisation de la vidéo en 4K à 60 images par seconde. La nuit, les clichés restent corrects sans briller, avec un temps de pose long.

Il convient d’abord à un usage mobile et fragmenté : messages, photos, réseaux sociaux. L’Exynos 2600 et ses 12 Go de mémoire vive tiennent la charge, mais le téléphone chauffe nettement sous l’effort, avec une stabilité qui tombe à 50 % au stress test 3DMark. La batterie de 4 300 mAh tient la journée la plupart du temps, sans marge, et une recharge complète à 25 W demande environ 1 h 30. Les joueurs assidus et ceux qui passent de longues journées loin d’une prise ont donc intérêt à regarder ailleurs.