Les Jours Flash Prime d’Amazon se sont terminés hier, et une bonne partie des prix cassés pendant l’événement a déjà disparu. Nous avons passé en revue ce jeudi matin les offres encore en ligne pour ne garder que des baisses vérifiées, sur le prix le plus bas des 30 derniers jours ou sur l’historique des prix.
Le lendemain d’un temps fort ressemble souvent à un retour à la normale. Sur Amazon, les smartphones Google Pixel sont revenus à leur prix habituel, et la plupart des remises qui subsistent concernent les appareils de la marque, sonnettes Ring, caméras Blink et enceintes Echo. Quelques produits d’autres marques restent pourtant nettement moins chers que d’habitude.
Nous avons retenu 7 offres, toutes expédiées par Amazon : des écouteurs à réduction de bruit, une caméra 360°, un smartphone, deux écrans PC OLED, un lot de deux caméras de surveillance et un robot tondeuse. Pour deux d’entre elles, Amazon affiche un prix conseillé ou un prix médian plutôt que son plus bas sur 30 jours : nous avons alors vérifié l’historique, et leur prix actuel est le plus bas jamais relevé sur Amazon. Les prix ont été relevés ce matin et peuvent évoluer au cours de la journée.
Les 7 promos Amazon toujours en ligne après les Jours Flash Prime
- Écouteurs Sony WF-1000XM5 à réduction de bruit à 165,99 € au lieu de 199€
- Caméra 360° DJI Osmo 360 en pack Adventure à 419 € au lieu de 629,99 €
- Smartphone Xiaomi POCO X8 (12 Go, 256 Go) à 349,90 € au lieu de 453 €
- Écran gamer Sony INZONE M10S 27 pouces OLED QHD 480 Hz à 998,99 € au lieu de 1 183,99 €
- Lot de 2 caméras de surveillance Arlo Pro 6 à 229,99 € au lieu de 299,99 €
- Écran gamer HKC GS27QKS 27 pouces OLED QHD 240 Hz à 419,99 € au lieu de 517,99 €
- Robot tondeuse Worx Landroid WR153E (1 500 m²) à 515,40 € au lieu de 614,67 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
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- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
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Pourquoi ces offres plutôt que d’autres ?
Une remise affichée ne suffit pas à faire une bonne affaire. Chez Amazon, le prix barré peut être le prix le plus bas des 30 derniers jours, un prix conseillé par le fabricant ou un prix médian : seul le premier dit qu’il y a eu une baisse récente. Voici ce que six de ces produits ont à vous offrir, et ce qui pourrait vous faire hésiter.
- Sony WF-1000XM5 : à 165,99 €, ces écouteurs passent sous leur plus bas prix relevé sur Amazon par camelcamelcamel, 179,99 € en avril. Nous leur avions attribué 9/10 dans notre test, pour leur qualité sonore, leur isolation et leur autonomie, avec une réserve sur les micros en milieu bruyant. Sony a depuis lancé les WF-1000XM6 ; les XM5 restent une valeur sûre si vous n’avez pas besoin de la dernière génération.
- DJI Osmo 360 : ce pack Adventure, livré avec trois batteries, descend à 419 €, sous les 431,99 € relevés en juin, son plus bas jusqu’ici. La caméra filme en 360° jusqu’en 8K et peut aussi tourner en 4K à 120 images par seconde avec un seul objectif. DJI a depuis présenté une Osmo 360 II à objectifs remplaçables : celle-ci s’adresse à ceux qui veulent une caméra 360° complète sans payer la nouveauté.
- Xiaomi POCO X8 : ce smartphone mise sur l’endurance avec une batterie de 8 340 mAh et une charge à 67 W. Son écran AMOLED de 6,83 pouces affiche une définition 1,5K, il est certifié IP68, et le Snapdragon 6s Gen 4 le place clairement en milieu de gamme : il conviendra à un usage courant et à du jeu occasionnel, moins à ceux qui recherchent un appareil photo de premier plan.
- Sony INZONE M10S : cet écran OLED QHD de 27 pouces monte à 480 Hz, une fréquence qui s’adresse avant tout aux joueurs de FPS compétitifs, avec un mode d’affichage en 24,5 pouces comme en tournoi. Sa remise reste modeste, 15 % sous son plus bas des 30 derniers jours. Si 480 Hz vous semble superflu, l’écran HKC de la liste garde une dalle OLED QHD de 27 pouces à 240 Hz pour moins de la moitié du prix, avec une marque moins connue en France et seulement trois exemplaires en stock lors de notre relevé.
- Arlo Pro 6 : ce lot de deux caméras extérieures sans fil revient à 115 € la caméra. Elles filment en 2K HDR, et Arlo annonce environ six mois d’autonomie. Nous lui avions attribué 8/10, avec une limite importante : sans abonnement Arlo Secure, seules la vue en direct, l’audio bidirectionnel et la détection de mouvement de base restent accessibles. Le lot est vendu par la boutique officielle d’Arlo et expédié par Amazon.
- Worx Landroid WR153E : ce robot tondeuse connecté couvre jusqu’à 1 500 m², gère des pentes jusqu’à 20° et tond même sous la pluie, avec une largeur de coupe de 22 cm. Il perd 16 % sur son plus bas des 30 derniers jours. La saison de tonte touche à sa fin : c’est un achat à anticiper pour le printemps.
Acheter maintenant ou attendre le Black Friday ?
Cinq de ces offres affichent une remise calculée sur le prix le plus bas pratiqué par Amazon ces 30 derniers jours, la référence imposée par la réglementation européenne pour annoncer une réduction. Pour les deux autres, le prix barré est un prix conseillé (DJI) ou un prix médian (Sony) : le pourcentage affiché compte moins que l’historique, qui montre que ni les WF-1000XM5 ni l’Osmo 360 n’avaient été aussi bas sur Amazon. À l’inverse, les remises de l’écran Sony INZONE M10S et du Landroid restent modestes.
Le Black Friday aura lieu le 27 novembre 2026. Rien ne garantit que ces produits y seront moins chers, et certains pourraient y revenir au même prix. Si vous avez un besoin immédiat, ces offres valent d’être regardées dès maintenant ; si vous hésitez encore sur une paire d’écouteurs, notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil vous aidera à situer les WF-1000XM5 face à leurs concurrents.
Après les Jours Flash Prime : vos questions
Les prix des Jours Flash Prime sont-ils encore valables ?
Pour la plupart, non : l’événement s’est terminé le 7 octobre et de nombreux prix sont revenus à leur niveau habituel. Les offres de cette sélection ont été relevées le 8 octobre au matin, avec une baisse vérifiée sur le plus bas des 30 derniers jours ou sur l’historique des prix.
Que signifient « prix conseillé » et « prix médian » sur Amazon ?
Le prix conseillé est fixé par le fabricant ou l’importateur, et le prix médian correspond au prix payé par les clients sur une période donnée. Aucun des deux ne garantit une baisse récente : seul le prix le plus bas des 30 derniers jours le dit.
L’Arlo Pro 6 fonctionne-t-elle sans abonnement ?
Oui pour l’essentiel : la vue en direct, l’audio bidirectionnel et la détection de mouvement de base restent accessibles sans abonnement, selon Arlo. Les fonctions avancées demandent un abonnement Arlo Secure, et notre test a jugé l’abonnement quasi indispensable.