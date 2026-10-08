Le lendemain d’un temps fort ressemble souvent à un retour à la normale. Sur Amazon, les smartphones Google Pixel sont revenus à leur prix habituel, et la plupart des remises qui subsistent concernent les appareils de la marque, sonnettes Ring, caméras Blink et enceintes Echo. Quelques produits d’autres marques restent pourtant nettement moins chers que d’habitude.

Nous avons retenu 7 offres, toutes expédiées par Amazon : des écouteurs à réduction de bruit, une caméra 360°, un smartphone, deux écrans PC OLED, un lot de deux caméras de surveillance et un robot tondeuse. Pour deux d’entre elles, Amazon affiche un prix conseillé ou un prix médian plutôt que son plus bas sur 30 jours : nous avons alors vérifié l’historique, et leur prix actuel est le plus bas jamais relevé sur Amazon. Les prix ont été relevés ce matin et peuvent évoluer au cours de la journée.