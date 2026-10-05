Les Nothing Ear (3) misent sur un boîtier en aluminium doté de micros pour les appels, une idée que notre test a trouvée pratique. Leur son nous a en revanche moins convaincus, ce qui change la manière de lire cette baisse à 113,05 €.
Sortis en septembre 2025 à 179 euros, les Nothing Ear (3) sont les écouteurs à réduction de bruit de Nothing positionnés au-dessus des Ear (3a), avec codec LDAC et certification IP54. Ils sont actuellement proposés à 113,05 € au lieu de 179 € sur Amazon, soit 37 % de remise. Leur particularité tient dans le boîtier : deux micros et un bouton Talk le transforment en micro déporté pour les appels ou les notes vocales.
Cette offre s’adresse surtout à celles et ceux qui téléphonent beaucoup en déplacement et apprécient un objet soigné. Pour la musique, notre test a été plus sévère, et mieux vaut le savoir avant d’acheter.
Les écouteurs Nothing Ear (3) en noir sont affichés à 113,05 € sur Amazon, contre 179 € à leur lancement, avec leur boîtier Super Mic.
Pourquoi choisir les Nothing Ear (3) ?
- Des appels plus clairs grâce au boîtier : avec les seuls écouteurs, notre test a relevé une voix étouffée ; en parlant dans le boîtier, la captation devient bien plus naturelle. Un vrai plus pour un appel dans la rue ou une note vocale.
- Une finition qui se remarque : la base en aluminium anodisé du boîtier donne une vraie sensation de montée en gamme, au prix d’un poids de 71,4 g, contre 51,9 g pour la génération précédente.
- Une application complète : Nothing X propose un égaliseur paramétrique à 8 bandes, un test auditif et un test d’ajustement des embouts. De quoi adapter le rendu et la tenue à vos oreilles.
Le téléphone avant la musique
Au quotidien, les Ear (3) se montrent compacts, légers et stables, avec quatre tailles d’embouts fournies, même si la plus grande reste un peu petite. Le Bluetooth 5.4 multipoint permet de basculer entre ordinateur et smartphone, et la portée s’est révélée excellente dans notre test des Nothing Ear (3). La certification IP54 protège écouteurs et boîtier des éclaboussures et de la poussière, et la recharge sans fil Qi est de la partie. Comptez environ 5 h 45 d’écoute avec réduction de bruit, et 2,5 recharges supplémentaires dans le boîtier.
Ils conviendront aux actifs qui enchaînent les appels hors du bureau et à ceux qui veulent des écouteurs au design distinctif. La réduction de bruit atténue bien les basses fréquences, mais laisse passer les haut-médiums, comme les voix. Ils sont moins indiqués pour les mélomanes : nous avons trouvé leur son en V très radical, spectaculaire mais fatigant, et l’égaliseur ne corrige que partiellement ces excès. Le mode transparence, qui néglige presque les aigus, et le réglage du volume par appui long déçoivent aussi.
Face aux Ear (3a), un écart difficile à justifier pour la musique
Les Ear (3) se distinguent d’abord par leur boîtier en aluminium et son Super Mic. Sur le plan sonore, notre test les juge en recul face aux Nothing Ear de 2024, et la comparaison est cruelle face aux Sennheiser Momentum True Wireless 4 ou aux Huawei FreeBuds Pro 4, vendus dans la même gamme de prix. Les Ear (3a), que notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil retient comme bon rapport qualité-prix sous les 100 euros, offrent un bon équilibre dans les médiums et les aigus, même si leurs basses sont trop en avant par défaut. Si le téléphone n’est pas votre priorité, ce sont eux qu’il faut regarder en premier.
✅ Les points forts
- Boîtier en aluminium anodisé et Super Mic efficace pour les appels
- Puissance sonore et basses fréquences bien isolées
- Application Nothing X complète, avec égaliseur 8 bandes
- Écouteurs confortables et stables, certifiés IP54
- Multipoint, LDAC et recharge sans fil
❌ Les limites
- Son en V fatigant et peu naturel, noté 5/10 dans notre test
- Isolation perfectible sur les voix et mode transparence décevant
- Réglage du volume lent et peu intuitif
- Autonomie limitée à 3 h 45 en LDAC avec réduction de bruit
Si le Super Mic répond à votre usage, les Nothing Ear (3) sont à 113,05 € chez Amazon, soit 65,95 € de moins que leur prix de lancement.
À 113,05 €, les Nothing Ear (3) deviennent plus faciles à défendre qu’à 179 €, sans changer de nature pour autant. Notre test leur a attribué 6/10 : ils brillent par leur boîtier, leur confort et leurs appels via le Super Mic, beaucoup moins par leur restitution sonore. Ils s’adressent donc à ceux qui passent plus de temps au téléphone qu’à écouter attentivement de la musique.
Si vous cherchez avant tout un son agréable sur de longues sessions, tournez-vous plutôt vers les Ear (3a) ou les références de notre comparatif. Si c’est le design qui vous séduit, prévoyez quelques minutes avec l’égaliseur pour calmer les basses et les aigus. Vous limiterez ainsi la fatigue que nous avons ressentie lors des écoutes prolongées.
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