Sortis en septembre 2025 à 179 euros, les Nothing Ear (3) sont les écouteurs à réduction de bruit de Nothing positionnés au-dessus des Ear (3a), avec codec LDAC et certification IP54. Ils sont actuellement proposés à 113,05 € au lieu de 179 € sur Amazon, soit 37 % de remise. Leur particularité tient dans le boîtier : deux micros et un bouton Talk le transforment en micro déporté pour les appels ou les notes vocales.

Cette offre s’adresse surtout à celles et ceux qui téléphonent beaucoup en déplacement et apprécient un objet soigné. Pour la musique, notre test a été plus sévère, et mieux vaut le savoir avant d’acheter.