La dalle AMOLED de 6,83 pouces en définition 1,5K, à 120 Hz, se prête bien à la vidéo et à la lecture, et son pic de luminosité annoncé à 3 500 nits vise la lisibilité en plein soleil. Avec son verre Gorilla Glass Victus 2 et sa certification IP68, l’appareil est conçu pour encaisser une averse ou une chute, Xiaomi annonçant une résistance jusqu’à 3 mètres. La batterie change surtout la routine : une journée chargée avec GPS, musique et appels ne demande pas de surveiller le pourcentage.

Ce modèle s’adresse à un usage quotidien soutenu : réseaux sociaux, navigation, messagerie et photos de jour. Le Snapdragon 6s Gen 4 garde l’interface fluide, mais il montre ses limites en jeu : Presse-citron a vu Fortnite osciller entre 60 et 12 images par seconde dans les phases d’action. En photo, le capteur principal de 50 Mpx stabilisé s’en sort de jour, alors que la nuit et l’ultra grand-angle déçoivent, et la vidéo plafonne en 1080p. Les joueurs et les vidéastes ont donc intérêt à regarder ailleurs.