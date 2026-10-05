Un mois après sa sortie, la version 512 Go du Redmi Note 17 Pro 5G passe 173 € sous son prix le plus bas des 30 derniers jours. Une configuration pensée pour durer, grâce à sa batterie et à son stockage, avec une puissance et une photo qui restent dans la moyenne.
Lancé fin août, le Redmi Note 17 Pro 5G est le milieu de gamme de Xiaomi qui mise d’abord sur l’endurance, avec une batterie de 8 340 mAh, et sur la solidité, avec une certification IP68. Sa version 8 Go + 512 Go est proposée à 380 € sur Amazon une fois le coupon appliqué, contre 553 € au plus bas des 30 derniers jours. Il s’agit d’une offre Prime anticipée, réservée aux abonnés Prime. Elle intéresse surtout celles et ceux qui gardent leur smartphone plusieurs années et y accumulent photos et vidéos, puisque le stockage n’est pas extensible.
Le Redmi Note 17 Pro 5G 8 Go + 512 Go est à 380 € sur Amazon avec le coupon, contre 553 € au plus bas des 30 derniers jours.
Pourquoi choisir le Redmi Note 17 Pro 5G ?
- Une batterie taillée pour plusieurs jours : avec 8 340 mAh, les tests de Phonandroid et de Presse-citron relèvent deux jours à deux jours et demi d’usage, et Xiaomi annonce 50 % de charge en 34 minutes à 67 W.
- 512 Go pour compenser l’absence de microSD : le stockage n’étant pas extensible, cette version laisse de la marge pour les applications, les photos et les vidéos accumulées au fil des années.
- Un suivi logiciel long : Xiaomi promet quatre mises à jour majeures d’Android et six ans de correctifs de sécurité, un horizon cohérent avec une batterie et un stockage pensés pour durer.
Un téléphone pour durer plutôt que pour jouer
La dalle AMOLED de 6,83 pouces en définition 1,5K, à 120 Hz, se prête bien à la vidéo et à la lecture, et son pic de luminosité annoncé à 3 500 nits vise la lisibilité en plein soleil. Avec son verre Gorilla Glass Victus 2 et sa certification IP68, l’appareil est conçu pour encaisser une averse ou une chute, Xiaomi annonçant une résistance jusqu’à 3 mètres. La batterie change surtout la routine : une journée chargée avec GPS, musique et appels ne demande pas de surveiller le pourcentage.
Ce modèle s’adresse à un usage quotidien soutenu : réseaux sociaux, navigation, messagerie et photos de jour. Le Snapdragon 6s Gen 4 garde l’interface fluide, mais il montre ses limites en jeu : Presse-citron a vu Fortnite osciller entre 60 et 12 images par seconde dans les phases d’action. En photo, le capteur principal de 50 Mpx stabilisé s’en sort de jour, alors que la nuit et l’ultra grand-angle déçoivent, et la vidéo plafonne en 1080p. Les joueurs et les vidéastes ont donc intérêt à regarder ailleurs.
Face aux autres milieux de gamme, l’endurance avant tout
Avec ses 8 340 mAh, le Redmi Note 17 Pro 5G dépasse nettement les 5 000 mAh environ de la plupart des milieux de gamme, comme le Honor 600, qui arrive en tête de notre comparatif des meilleurs smartphones. Il n’apporte en revanche ni vidéo 4K, ni la puissance d’un modèle orienté jeu. Si l’autonomie prime et que votre budget est plus serré, le Honor Magic 8 Lite, que nous retenons pour son endurance à petit prix, mérite aussi un regard.
✅ Les points forts
- Batterie de 8 340 mAh et charge à 67 W
- 512 Go de stockage, utiles faute de microSD
- Écran AMOLED 1,5K de 6,83 pouces à 120 Hz
- Verre Gorilla Glass Victus 2 et certification IP68
- Quatre versions d’Android et six ans de correctifs promis
❌ Les limites
- Snapdragon 6s Gen 4 à la peine dans les jeux exigeants
- Photo de nuit et ultra grand-angle en retrait, vidéo limitée au 1080p
- 223 g, un poids qui se sent en poche
- Une vingtaine d’applications préinstallées et des publicités dans les applications Xiaomi
Le prix de 380 € s’obtient avec le coupon proposé sur la fiche Amazon du Redmi Note 17 Pro 5G, en version 8 Go + 512 Go noire.
À 380 €, la version 512 Go du Redmi Note 17 Pro 5G coûte 173 € de moins que son prix le plus bas des 30 derniers jours, soit une baisse d’environ 31 %. Elle passe ainsi sous la barre des 400 €, coupon compris. Le compromis, lui, ne change pas : une autonomie et une robustesse au-dessus de la moyenne, une puissance et une photo qui s’en tiennent à l’essentiel.
Ce bon plan parle à celles et ceux qui veulent un smartphone endurant, solide et suivi longtemps, à garder plusieurs années. Si vous jouez beaucoup, filmez en 4K ou tenez aux photos de soirée, mieux vaut viser un autre modèle. Comme téléphone de terrain ou comme premier smartphone à confier à un adolescent, l’association de la batterie et de l’IP68 trouve en revanche tout son sens.
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