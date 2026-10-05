Compact, discret et suffisamment bien équipé pour accompagner les usages du quotidien, le mini-PC AceMagic K1 profite actuellement d’une remise sur Amazon. Mieux encore, via un code promo, son prix passe de 426 à 404 €.
Comme certains d’entre nous peut-être, vous avez fait le choix du mini-PC pour votre quotidien. Il faut dire que ces petites machines savent désormais réunir l’essentiel dans un boîtier qui trouve facilement sa place sur un bureau, à côté d’un écran ou même derrière celui-ci. Le K1 signé AceMagic s’inscrit pleinement dans cette tendance, avec une configuration pensée pour répondre à une grande variété d’usages, et il bénéficie actuellement d’une intéressante promotion.
Un Ryzen 7 pour accompagner les usages du quotidien
Au cœur du K1, on retrouve un AMD Ryzen 7 7530U, un processeur 6 cœurs capable de monter jusqu’à 4,5 GHz, associé à un GPU intégré AMD Radeon RX Vega 7. Une base suffisamment polyvalente pour les tâches courantes comme la navigation web avec de nombreux onglets ouverts, la bureautique, la visioconférence, la consommation de contenus multimédias ou encore le multitâche.
Le K1 n’a évidemment pas vocation à remplacer un quelconque PC équipé d’une carte graphique dédiée pour jouer aux derniers AAA dans les meilleures conditions, mais cette solution graphique intégrée permet néanmoins de couvrir divers besoins courants et certains usages plus légers, sans ajouter pour cela de GPU encombrant. Pratique donc.
16 Go de RAM, 1 To de stockage et Windows 11 Pro
Pour accompagner le Ryzen 7, le AceMagic K1 embarque sous le capot 16 Go de RAM LPDDR4X. Une quantité aujourd’hui confortable pour travailler avec plusieurs applications ouvertes simultanément et conserver une bonne fluidité au quotidien.
Le stockage n’a pas été oublié non plus, avec un SSD de 1 To. De quoi conserver sereinement documents, photos, applications et autres fichiers sans avoir à investir dans un support externe.
C’est aussi l’un des atouts de cette configuration face à certains mini PC d’entrée de gamme qui se montrent parfois plus généreux sur le processeur que sur la capacité de stockage. Enfin, côté OS, c’est Windows 11 Pro qui est livré avec ce K1.
Un format discret pour libérer de la place
L’un des principaux intérêts d’un mini PC reste évidemment son encombrement réduit. Le K1 peut ainsi trouver sa place dans des environnements où une tour classique serait nettement moins pratique. Sur un petit bureau, dans un espace de télétravail ou derrière un écran, ce type de machine permet de conserver un espace de travail plus dégagé.
Cette compacité peut également intéresser ceux qui souhaitent disposer d’un ordinateur secondaire polyvalent, sans pour autant multiplier les appareils autour du bureau.
Côté connectique, on profite ici de ports HDMI et DisplayPort, sans oublier un quatuor de prises USB 3.2 à l’arrière et les indispensables modules Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. À l’avant, on retrouve un port USB-C, deux ports USB 3.2, ainsi qu’une très pratique prise audio jack 3,5 mm.
Le AceMagic K1 à seulement 404 € avec le code 8FNMEUTQ
Une proposition pour le moins intéressante pour qui recherche un ordinateur compact avec un Ryzen 7, 16 Go de RAM (non extensible) et un confortable SSD de 1 To, sans basculer vers des configurations beaucoup plus onéreuses.
L’offre avec le code 8FNMEUTQ est valable jusqu’au 11 octobre 2026, et dans la limite des stocks disponibles bien sûr.