Le stockage n’a pas été oublié non plus, avec un SSD de 1 To. De quoi conserver sereinement documents, photos, applications et autres fichiers sans avoir à investir dans un support externe.

C’est aussi l’un des atouts de cette configuration face à certains mini PC d’entrée de gamme qui se montrent parfois plus généreux sur le processeur que sur la capacité de stockage. Enfin, côté OS, c’est Windows 11 Pro qui est livré avec ce K1.