À l’occasion des Prime Day Amazon, GEEKOM propose plusieurs promotions sur ses Mini PC. Parmi les offres à surveiller, le GEEKOM A8 se distingue avec 200 € de remise et un prix ramené à 549 € avec le code CLUA8200.
Voilà quelques années déjà que le mini PC s’est fait une place de choix auprès de ceux qui cherchent un ordinateur compact, discret et suffisamment puissant pour remplacer une tour traditionnelle. À l’occasion des Prime Day Amazon, GEEKOM profite de cette période promotionnelle pour afficher plusieurs de ses références à prix réduit.
GEEKOM A8 : un mini PC compact qui ne lésine pas sur la puissance
Le GEEKOM A8 concentre justement une bonne partie de ce que l’on peut attendre d’un mini PC moderne digne de ce nom. Dans un châssis réduit, il embarque un AMD Ryzen 7 8745HS, accompagné d’une partie graphique Radeon 780M. Une combinaison qui permet d’envisager aussi bien la bureautique et le multitâche que la création de contenu et même du jeu en 1080p.
La machine mise également sur 16 Go de RAM DDR5 (évolutive jusqu’à 64 Go) et un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To. La connectique est particulièrement complète pour un format aussi réduit avec de l’USB 4 Type C, plusieurs USB-A et USB-C, deux ports HDMI, sans oublier Ethernet 2,5 Gb/s, lecteur SD, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.4. L’A8 peut par ailleurs piloter jusqu’à quatre écrans 4K, ou un écran 8K.
Autre détail appréciable pour une machine destinée à rester sur un bureau, le GEEKOM A8 est animé par Windows 11 Pro, tandis que le boîtier métallique peut être associé à un support VESA (fourni) pour installer le mini PC derrière un écran (ou sous un bureau). Le fabricant annonce également une garantie de trois ans.
200 € de remise avec le code CLUA8200
Période promotionnelle oblige, c’est surtout son prix qui rend l’A8 particulièrement intéressant dans le cadre de cette opération. Déjà réduit à 749 € (au lieu de 999 €), jusqu’au 25 octobre, le code CLUA8200 permet d’obtenir 200 € de réduction supplémentaires, faisant passer son tarif à 549 €.
À ce niveau de prix, le GEEKOM A8 constitue une solution compacte capable de couvrir un large éventail d’usages, sans transformer le bureau en véritable station de travail.
Plusieurs autres Mini PC GEEKOM en promo sur Amazon
L’A8 n’est toutefois pas seul. Plusieurs références GEEKOM sont également proposées à tarif réduit, notamment sur Amazon pendant cette période de promotions Prime day :
- GEEKOM IT13 MAX : Intel Core Ultra 9 185H, 24 Go + 500 Go : 759 € au lieu de 799 €.
- GEEKOM A7 : AMD Ryzen 7 7730U, 32 Go + 500 Go : 664,05 € au lieu de 699 €.
- GEEKOM IT12 2026 Edition : Intel Core i5-12300HE, 16 Go + 256 Go : 474,05 € au lieu de 499 €.
- GEEKOM Air12 2026 Edition : AMD R5-7505, 8 Go + 256 Go : 269,85 € au lieu de 299 €.
Autre offre à surveiller chez GEEKOM : le GEEKOM A5 2027 Edition, équipé d’un AMD Ryzen 7 7730U, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 500 Go. Une configuration équilibrée pour la bureautique, le multitâche et les usages du quotidien, dans un format toujours aussi compact.
Comme pour le modèle A8, jusqu’au 25 octobre, le code CLU7A560 permet de profiter de 60 € de remise, faisant passer son prix de 549 € à 489 €. Une occasion de s’offrir un mini PC polyvalent sans avoir à franchir le cap symbolique des 500 €.
De quoi permettre à chacun d’adapter son choix à ses besoins et à son budget, avec des configurations allant du mini PC familial compact à une machine nettement plus musclée.