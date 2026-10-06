Autre offre à surveiller chez GEEKOM : le GEEKOM A5 2027 Edition, équipé d’un AMD Ryzen 7 7730U, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 500 Go. Une configuration équilibrée pour la bureautique, le multitâche et les usages du quotidien, dans un format toujours aussi compact.

Comme pour le modèle A8, jusqu’au 25 octobre, le code CLU7A560 permet de profiter de 60 € de remise, faisant passer son prix de 549 € à 489 €. Une occasion de s’offrir un mini PC polyvalent sans avoir à franchir le cap symbolique des 500 €.

De quoi permettre à chacun d’adapter son choix à ses besoins et à son budget, avec des configurations allant du mini PC familial compact à une machine nettement plus musclée.