StackSocial affiche la licence Pro à vie de 1min.AI à 39,99 $, soit environ 34,63 € au taux relevé aujourd'hui. L’idée : réunir GPT, Claude, Gemini et d’autres modèles dans une même interface sans multiplier les abonnements, avec un usage encadré par des crédits.
1min.AI n’est pas un abonnement direct à ChatGPT Plus ou Claude Pro, mais un agrégateur qui donne accès à de nombreux modèles depuis un tableau de bord unique. Le plan Pro vendu par StackSocial inclut 1 million de crédits par mois, avec jusqu’à 450 000 crédits supplémentaires via les connexions quotidiennes, et la page annonce un accès à vie avec mises à jour incluses.
Pour environ 35 €, l’offre vise surtout ceux qui veulent comparer plusieurs IA ou garder un outil de secours plutôt que payer plusieurs services séparément. Vous pouvez consulter l’offre 1min.AI Pro à vie sur StackSocial avant achat, sachant que le code doit être activé dans les 30 jours.
Pourquoi choisir le 1min.AI Pro ?
- Plusieurs IA au même endroit : 1min.AI permet de passer entre des familles de modèles comme GPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek, Perplexity, Llama ou Mistral sans recréer un compte chez chaque fournisseur.
- Une licence à vie plutôt qu’un abonnement mensuel : StackSocial indique une durée d’accès à vie pour cette licence Pro, avec mises à jour incluses. Le service reste toutefois dépendant de la pérennité de 1min.AI et de son catalogue.
- Un budget matérialisé par des crédits : Le plan Pro comprend 1 million de crédits par mois, auxquels peuvent s’ajouter jusqu’à 450 000 crédits gratuits via les connexions quotidiennes, ce qui convient mieux à un usage modéré qu’intensif.
Un bon couteau suisse pour comparer les IA, pas un remplaçant parfait des services natifs
L’intérêt le plus concret est de poser la même question à plusieurs modèles, puis de basculer de GPT à Claude ou Gemini selon la tâche. Lors de notre test de 1minAI, Clubic a apprécié la richesse du catalogue et la transparence sur le coût en crédits, tout en relevant l’absence de mémoire entre les conversations et un retard possible sur les modèles les plus récents.
Pour situer ces différences, notre comparatif des meilleurs chatbots IA confronte directement ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini et leurs usages. Cette formule vise donc davantage les curieux et utilisateurs occasionnels qui veulent expérimenter plusieurs moteurs que les professionnels ayant besoin d’un environnement natif complet.
Le prix est séduisant, mais « à vie » ne veut pas dire « illimité »
Le paiement unique évite un abonnement récurrent à 1min.AI, mais l’usage reste piloté par des crédits et le catalogue peut évoluer ; les fonctions propres à ChatGPT, Claude ou Gemini ne sont pas toutes reproduites. Si vous sollicitez intensivement l’IA ou comptez sur la mémoire, les projets, les agents natifs et les modèles fraîchement sortis, mieux vaut voir 1min.AI comme un complément plutôt qu’un remplacement total.
✅ Les points forts
- Accès multi-modèles depuis une seule interface.
- Licence Pro annoncée à vie avec mises à jour incluses.
- 1 million de crédits mensuels, plus des crédits gratuits via la connexion quotidienne.
- Possibilité de comparer rapidement plusieurs réponses sur une même tâche.
❌ Les limites
- Les modèles les plus récents ne sont pas toujours disponibles immédiatement.
- Le système de crédits peut devenir limitant pour un usage intensif.
- Les fonctions natives de ChatGPT, Claude ou Gemini ne sont pas toutes reproduites.
- Le code StackSocial doit être activé dans les 30 jours suivant l’achat.
Si vous voulez surtout plusieurs IA sous la main sans empiler les mensualités, vérifiez le tarif de 39,99 $ affiché par StackSocial et le taux de change au moment du paiement avant d’activer la licence.
À environ 34,63 € au taux relevé aujourd’hui, cette licence Pro à vie peut intéresser ceux qui veulent tester GPT, Claude, Gemini et d’autres modèles sans souscrire plusieurs abonnements. Le paiement unique est surtout pertinent pour un usage ponctuel, la comparaison de réponses ou comme solution d’appoint, à condition d’accepter le système de crédits.
En revanche, n’achetez pas cette offre en pensant récupérer « ChatGPT Plus et Claude Pro à vie » au sens strict : vous passez par 1min.AI, avec son interface, ses limites et son rythme d’intégration. Les gros utilisateurs ou ceux qui veulent les dernières fonctions natives dès leur sortie auront davantage intérêt à rester sur les services officiels ; pour les autres, ce deal peut réduire le coût d’un accès multi-IA.
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