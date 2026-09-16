1min.AI n’est pas un abonnement direct à ChatGPT Plus ou Claude Pro, mais un agrégateur qui donne accès à de nombreux modèles depuis un tableau de bord unique. Le plan Pro vendu par StackSocial inclut 1 million de crédits par mois, avec jusqu’à 450 000 crédits supplémentaires via les connexions quotidiennes, et la page annonce un accès à vie avec mises à jour incluses.

Pour environ 35 €, l’offre vise surtout ceux qui veulent comparer plusieurs IA ou garder un outil de secours plutôt que payer plusieurs services séparément. Vous pouvez consulter l’offre 1min.AI Pro à vie sur StackSocial avant achat, sachant que le code doit être activé dans les 30 jours.