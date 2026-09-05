Entre ChatGPT Plus, Claude Pro et Gemini Advanced, la facture mensuelle consacrée à l'intelligence artificielle grimpe vite dès que l'on multiplie les outils. 1minAI Pro propose une autre approche, avec un accès à vie facturé une seule fois et affiché sous la barre des 26 € chez StackSocial.
La rentrée est souvent l'occasion de faire le tri dans ses abonnements, et ceux liés à l'intelligence artificielle figurent désormais en bonne place sur la liste. 1minAI réunit dans une seule interface plusieurs familles de modèles (GPT, Claude, Gemini, Llama, Mistral) ainsi qu'une série d'outils de génération de texte, d'images, d'audio et de vidéo. La formule Pro embarque un million de crédits par mois, auxquels peuvent s'ajouter jusqu'à 450 000 crédits gratuits supplémentaires obtenus par simple connexion quotidienne. Le tarif relevé au moment de la rédaction s'établit à 25,68 € au lieu de 200 €, un montant qui peut varier légèrement selon la devise appliquée lors du paiement, d'où l'intérêt de contrôler la somme finale avant de valider.
Ce format s'adresse en priorité aux profils qui sollicitent l'IA plusieurs fois par semaine, sans avoir besoin d'un accès professionnel illimité. Pour eux, le règlement unique évite d'ajouter une ligne récurrente au budget mensuel, tout en laissant la liberté de tester plusieurs modèles avant d'en privilégier un.
Pourquoi choisir 1minAI Pro (accès à vie) ?
- Un règlement unique : aucun prélèvement mensuel ni renouvellement automatique à surveiller dans le temps.
- Plusieurs familles de modèles : GPT, Claude, Gemini, Llama et Mistral accessibles depuis la même interface, sans jongler entre des comptes séparés.
- Une couverture multimodale : texte, image, audio et vidéo traités depuis un seul tableau de bord.
Ce que 1minAI Pro change dans une journée de travail
Passons aux usages concrets, car c'est là que la plateforme se juge. Côté rédaction, vous disposez d'un résumeur, d'un correcteur grammatical, d'un reformulateur, d'un générateur d'articles de blog et d'outils de recherche de mots-clés. La partie visuelle couvre la génération d'images, l'agrandissement, la suppression d'arrière-plan et l'édition par masque, quand les modules audio et vidéo prennent en charge la synthèse vocale, le clonage de voix, la transcription et le sous-titrage automatique.
Dans son test consacré à 1minAI, la rédaction Clubic a souligné l'intérêt de cette centralisation pour les personnes qui alternent régulièrement entre plusieurs IA, tout en rappelant que le système de crédits demande un minimum de vigilance. Le profil concerné reste donc celui du freelance, de l'étudiant, du community manager ou du créateur de contenu occasionnel, plutôt que celui d'un utilisateur professionnel très intensif.
Une alternative aux abonnements officiels, pas un remplacement
Soyons précis sur ce point : 1minAI donne accès aux modèles via une plateforme tierce, avec un volume de crédits défini chaque mois, et non via un abonnement direct et illimité chez OpenAI, Anthropic ou Google. En contrepartie, le budget demandé reste très inférieur au cumul de trois abonnements mensuels, ce qui permet de comparer les modèles entre eux sans engagement dans la durée.
✅ Les points forts
- Un seul paiement, sans abonnement récurrent à gérer dans la durée.
- Accès à plusieurs familles de modèles reconnues (GPT, Claude, Gemini, Llama, Mistral) depuis une interface unique.
- Outils multimodaux couvrant le texte, l'image, l'audio et la vidéo.
- Crédits gratuits quotidiens cumulables, jusqu'à 450 000 par mois selon la fréquence de connexion.
- Application disponible sur navigateur, sur mobile et sur ordinateur (Mac, Windows).
❌ Les limites
- Accès aux modèles par un intermédiaire, et non directement auprès des éditeurs officiels.
- Fonctionnement par crédits, peu adapté à une utilisation professionnelle très intensive.
- Code à activer dans les 30 jours suivant l'achat, sous peine de perdre le bénéfice de l'offre.
- Offre non cumulable avec d'autres codes de réduction chez le marchand, et prix affiché susceptible de varier selon la devise.
1minAI Pro (accès à vie) à 26 € au lieu de 200 € : vérifiez le tarif affiché chez StackSocial avant de valider
Le calcul est vite fait pour qui jongle déjà entre plusieurs assistants : trois abonnements mensuels coûtent en quelques semaines davantage que ce paiement unique. Si vous utilisez l'IA régulièrement pour écrire, résumer, traduire ou produire quelques visuels, cette licence à vie ouvre une porte d'entrée large à un tarif contenu, avec la souplesse de basculer d'un modèle à l'autre selon la tâche du moment.
Si votre activité repose en revanche sur un accès permanent aux toutes dernières versions officielles de chaque IA, ou si vous consommez des volumes importants chaque jour, les abonnements directs restent plus adaptés à votre besoin. Pour tous les autres profils, l'offre repérée chez StackSocial mérite un détour, à condition de contrôler le tarif exact affiché au moment du paiement et de penser à activer votre code dans les 30 jours.
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