La rentrée est souvent l'occasion de faire le tri dans ses abonnements, et ceux liés à l'intelligence artificielle figurent désormais en bonne place sur la liste. 1minAI réunit dans une seule interface plusieurs familles de modèles (GPT, Claude, Gemini, Llama, Mistral) ainsi qu'une série d'outils de génération de texte, d'images, d'audio et de vidéo. La formule Pro embarque un million de crédits par mois, auxquels peuvent s'ajouter jusqu'à 450 000 crédits gratuits supplémentaires obtenus par simple connexion quotidienne. Le tarif relevé au moment de la rédaction s'établit à 25,68 € au lieu de 200 €, un montant qui peut varier légèrement selon la devise appliquée lors du paiement, d'où l'intérêt de contrôler la somme finale avant de valider.

Ce format s'adresse en priorité aux profils qui sollicitent l'IA plusieurs fois par semaine, sans avoir besoin d'un accès professionnel illimité. Pour eux, le règlement unique évite d'ajouter une ligne récurrente au budget mensuel, tout en laissant la liberté de tester plusieurs modèles avant d'en privilégier un.