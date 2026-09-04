Décliné dans un format compact malgré ses 96 watts de puissance, cet adaptateur secteur USB-C figure parmi les références d'Apple pour recharger rapidement un MacBook Pro 14 pouces ou tout autre appareil compatible USB-C, comme un iPhone ou un iPad récent. Il est actuellement affiché à 57,00 € au lieu de 85,00 €, soit une remise de 33 %, sur la fiche produit du chargeur chez Amazon. Cette offre s'adresse en priorité aux utilisateurs de Mac récents en quête d'un chargeur fiable pour la maison, le bureau ou les déplacements.

Ce type de remise reste peu fréquent sur les accessoires vendus directement au prix constructeur, ce qui en fait un repère intéressant pour qui envisageait déjà cet achat sans attendre une opération commerciale plus large. Pour un accessoire aussi central que le chargeur d'un ordinateur portable professionnel, disposer d'une pièce d'origine limite aussi les risques liés aux blocs secteur non certifiés, parfois moins fiables sur la durée.