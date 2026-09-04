Avec la rentrée, les besoins de charge rapide pour Mac et iPhone se multiplient, et Amazon en profite pour faire chuter le prix de l'un des chargeurs les plus polyvalents du catalogue Apple. De quoi équiper son MacBook Pro sans multiplier les dépenses annexes.
Décliné dans un format compact malgré ses 96 watts de puissance, cet adaptateur secteur USB-C figure parmi les références d'Apple pour recharger rapidement un MacBook Pro 14 pouces ou tout autre appareil compatible USB-C, comme un iPhone ou un iPad récent. Il est actuellement affiché à 57,00 € au lieu de 85,00 €, soit une remise de 33 %, sur la fiche produit du chargeur chez Amazon. Cette offre s'adresse en priorité aux utilisateurs de Mac récents en quête d'un chargeur fiable pour la maison, le bureau ou les déplacements.
Ce type de remise reste peu fréquent sur les accessoires vendus directement au prix constructeur, ce qui en fait un repère intéressant pour qui envisageait déjà cet achat sans attendre une opération commerciale plus large. Pour un accessoire aussi central que le chargeur d'un ordinateur portable professionnel, disposer d'une pièce d'origine limite aussi les risques liés aux blocs secteur non certifiés, parfois moins fiables sur la durée.
Voici l'adaptateur Secteur USB-C 96 W d'Apple à 57,00€ au lieu de 85,00€ chez Amazon !
Pourquoi choisir l'Adaptateur Secteur USB-C 96 W d'Apple ?
- Prix réduit : il passe de 85,00 € à 57,00 €, soit une remise de 33 % chez Amazon.
- Compatibilité étendue : il fonctionne avec les MacBook Pro, MacBook Air, iPad et iPhone récents équipés d'un port USB-C.
- Charge rapide : il permet de récupérer jusqu'à 50 % de batterie en une trentaine de minutes sur un MacBook Pro 14 pouces avec le câble adapté.
Un chargeur pensé pour les usages intensifs du MacBook Pro
Avec ses 96 watts, cet adaptateur vise avant tout les propriétaires de MacBook Pro 14 pouces, pour lesquels Apple recommande cette puissance afin de profiter pleinement de la charge rapide. Associé à un câble USB-C vers MagSafe 3, il permet de retrouver la moitié de l'autonomie en une demi-heure environ, un atout appréciable lors des journées de travail chargées ou avant un déplacement de dernière minute. Dans ses dossiers consacrés aux MacBook Pro, la rédaction Clubic rappelle régulièrement l'importance de disposer d'un chargeur suffisamment puissant pour ne pas brider la vitesse de recharge de la machine. Le câble USB-C n'est en revanche pas fourni avec cet adaptateur, un détail à anticiper avant de valider l'achat.
Un accessoire d'origine plutôt qu'une alternative générique
Face aux chargeurs tiers souvent moins onéreux, cet adaptateur mise sur la garantie d'une compatibilité totale et la fiabilité d'un accessoire d'origine Apple, un critère qui pèse pour un usage professionnel quotidien. Il ne propose toutefois qu'un seul port USB-C, contrairement à certains blocs multiports pensés pour recharger plusieurs appareils simultanément, ce qui peut orienter certains profils vers une solution différente.
✅ Les points forts
- Puissance de 96 W adaptée aux MacBook Pro 14 pouces
- Compatible avec un large éventail d'appareils Apple, du MacBook à l'iPhone
- Format compact malgré la puissance délivrée
- Accessoire d'origine Apple, gage de fiabilité et de compatibilité
- Remise de 33 % rare sur ce type d'accessoire vendu au prix constructeur
❌ Les limites
- Câble USB-C vers MagSafe 3 ou USB-C classique vendu séparément
- Un seul port USB-C, pas de charge simultanée de plusieurs appareils
- Prix qui reste supérieur à celui de nombreuses alternatives tierces
- Durée de l'offre non garantie dans le temps
Profitez de l'adaptateur Secteur USB-C 96 W d'Apple à 57,00 € chez Amazon tant que le stock le permet !
Cette offre sur l'Adaptateur Secteur USB-C 96 W d'Apple s'adresse avant tout aux possesseurs de MacBook Pro 14 pouces qui souhaitent profiter de la charge rapide sans passer par un accessoire tiers. À 57,00 € au lieu de 85,00 €, la remise de 33 % permet d'acquérir un chargeur d'origine à un tarif plus accessible qu'à l'habitude, sans faire de compromis sur la compatibilité avec les appareils Apple récents.
Les personnes à la recherche d'un chargeur multiport ou d'une solution plus économique pourront en revanche se tourner vers des alternatives tierces, moins chères mais aussi moins garanties en matière de compatibilité. Pour tous les autres, cette baisse de prix reste une occasion à considérer pour équiper ou compléter son setup Apple sans attendre une nouvelle promotion.
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