Clubic vous permet de disposer d’un an d’abonnement à Proton Mail Plus offert. Vous recevez une carte cadeau d’une valeur de 40 € en souscrivant à cette offre.
En plus, vous avez le choix entre une carte cadeau chez Amazon, Carrefour, IKEA, Uber, et Zalando. C’est parfait pour vous faire plaisir, ou offrir un cadeau à l’un de vos proches par exemple.
Vous êtes bénéficiaire pour un an d’abonnement à la suite Proton Mail Plus. Découvrez les fonctionnalités de cette solution qui en font bien plus qu’un client mail traditionnel.
Les points forts de Proton Mail Plus :
- Un nom de domaine pm.me inclus ;
- 10 alias hyde-my-email compris ;
- Calendrier associé.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Une boîte mail sécurisée pour votre quotidien
Misez sur la qualité suisse avec Proton Mail Plus
Anticipez la rentrée avec l’obtention de la meilleure messagerie sécurisée selon le comparatif indépendant de Clubic en août 2026.
Proton Mail vous propose un service intuitif pour envoyer, recevoir et gérer facilement vos e-mails. Avec l’abonnement Proton Mail Plus, vous profitez également de 15 Go de stockage cloud.
Vous pouvez créer un nombre illimité de dossiers, comme de libellés, pour gérer au mieux votre espace. Proton Mail attribue par défaut des catégories aux courriels que vous recevez. Ce paramètre reste ajustable par vos soins.
La refonte récente de l'application Calendar vous permet de gérer plus facilement votre agenda. Un mode hors ligne est inclusl’application pour disposer des éléments renseignés dans diverses circonstances.
Gérez jusqu’à 10 adresses mail avec votre abonnement à la suite Proton Mail Plus. Vous pouvez facilement administrer des courriels personnels comme professionnels.
Avec la génération d’alias via la fonctionnalité hide-my-email, vous renforcez votre cyberconfidentialité. Cet outil génère pour vous des adresses mail tierces, selon votre besoin.
La dimension pratique est que ces alias évitent de renseigner vos adresses mail véritables. Celles-ci sont masquées par l’alias, et vous recevez tout de même les messages souhaités sur votre boîte mail.
Un haut niveau de cybersécurité
Vos échanges de mails avec votre suite Proton Mail Plus sont chiffrés. Vous disposez d’une clef de chiffrement et déchiffrement avec chaque nouvel interlocuteur.
Seule la personne à qui vous envoyez votre mail dispose donc de la clef pour le déchiffrer. Vos échanges en sont bien plus confidentiels.
Proton AG applique une ferme politique de non-journalisation. Elle repose sur le droit suisse, qui est encore l’un des plus sûrs en termes de confidentialité en ligne.
Vous avez deux bonnes raisons d’économiser avec cette offre
Le premier bon plan inclus dans cette offre est le prix de l’abonnement disponible pour votre suite Proton Mail Plus. Grâce à Clubic, vous pouvez obtenir votre première année d’abonnement à 3 €/mois au lieu de 3,99 €/mois.
Vos 12 premiers mois de souscription vous reviennent au prix préférentiel de 36 €, soit 11,88 € d’économies supplémentaires.
La deuxième bonne affaire advient une fois vos 30 premiers jours de souscription écoulés. En vous abonnant à Proton Mail Plus avec cette offre, vous serez invité à renseigner votre adresse mail.
Choisissez ensuite la carte cadeau de votre choix, d’une valeur de 40 €. Vous pouvez opter pour Amazon, Carrefour, IKEA, Uber, et Zalando. Une fois le premier mois d'abonnement passé, vous recevez votre carte cadeau par mail.
Vous êtes donc doublement bénéficiaire. Votre carte cadeau vaut plus que votre première année d'abonnement à votre suite Proton Mail Plus.
Le service client anglophone de Proton AG vous répond par chat ou par mail, 24/7. 30 jours de garantie satisfait ou remboursé sont inclus avec votre abonnement. Néanmoins, pour recevoir votre carte cadeau, cette garantie ne doit pas être activée.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Proton Mail est une sérieuse alternative à Gmail. Elle redéfinit le cryptage en le plaçant à la portée de tout le monde. Certes, il faudra probablement adopter le plan payant pour en profiter au maximum, mais c'est un excellent premier choix pour quiconque souhaite commencer à s'affranchir des services des GAFAM en étant assuré que les communications restent privées.
- Infrastructure robuste et sécurisée
- Simplification extrême du cryptage
- Localisé en Suisse
- Formule gratuite limitée en stockage
- La sécurité accrue rend le développement lent