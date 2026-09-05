Anticipez la rentrée avec l’obtention de la meilleure messagerie sécurisée selon le comparatif indépendant de Clubic en août 2026.

Proton Mail vous propose un service intuitif pour envoyer, recevoir et gérer facilement vos e-mails. Avec l’abonnement Proton Mail Plus, vous profitez également de 15 Go de stockage cloud.

Vous pouvez créer un nombre illimité de dossiers, comme de libellés, pour gérer au mieux votre espace. Proton Mail attribue par défaut des catégories aux courriels que vous recevez. Ce paramètre reste ajustable par vos soins.

La refonte récente de l'application Calendar vous permet de gérer plus facilement votre agenda. Un mode hors ligne est inclusl’application pour disposer des éléments renseignés dans diverses circonstances.