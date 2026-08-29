Pour rivaliser face à l’omniprésent Gmail, Proton Mail mise sur la confidentialité. En 2026, les deux messageries ne jouent plus tout à fait dans la même cour, et avec son offre à seulement 1 euro par mois, Proton entend bien faire réfléchir les utilisateurs.
Pendant longtemps, choisir une adresse e-mail relevait presque du réflexe : Gmail pour Google, Outlook pour Microsoft, Yahoo pour les plus « ancien » et l’affaire était entendue. Mais à l’heure où nos boîtes mail concentrent factures, documents personnels, échanges professionnels et informations parfois très sensibles, la question de la confidentialité prend une tout autre importance.
Proton Mail vs Gmail : deux philosophies très différentes
Soyons clairs, Gmail reste une excellente messagerie, particulièrement pratique pour celles et ceux qui utilisent déjà Google Drive, Google Photos, Calendrier ou encore Android. Un compte Google personnel bénéficie par ailleurs de 15 Go de stockage partagé entre Gmail, Drive et Google Photos (à condition de lier un numéro de téléphone).
Mais la philosophie n’est pas la même chez Proton. Le service applique notamment un chiffrement zéro accès aux messages stockés sur ses serveurs, tandis que les échanges entre utilisateurs Proton Mail bénéficient du précieux chiffrement de bout en bout. Proton indique également ne pas pouvoir lire les messages ainsi protégés.
Une autre différence notable réside dans le fait que Gmail affiche des annonces dans les comptes personnels, même si Google précise que leur sélection ne repose pas sur la lecture du contenu des e-mails. Proton, de son côté, indique que son modèle est financé par ses abonnés payants et met en avant une expérience sans publicité ciblée (ni pistage publicitaire) dans la messagerie.
Proton va bien au-delà de la messagerie. Autour de Proton Mail s'est construit tout un écosystème pensé pour remplacer les outils Google du quotidien : Proton Drive pour le stockage cloud chiffré, Proton Docs pour la rédaction collaborative, Proton Sheets pour les tableurs, ainsi que Proton Calendar pour la gestion d'agenda. Chacun de ces services reprend les mêmes principes de chiffrement de bout en bout que la messagerie, avec un stockage mutualisé entre les applications. De quoi permettre aux utilisateurs les plus soucieux de leur vie privée de sortir progressivement de l'écosystème Google, application par application, sans sacrifier les usages du quotidien.
|Critères
|Proton Mail
|Google Gmail
|Confidentialité
|Chiffrement zéro accès et chiffrement de bout en bout entre utilisateurs Proton
|Données chiffrées en transit et au repos, mais pas de chiffrement E2E généralisé
|Stockage inclus
|15 Go avec Mail Plus, partagés avec Proton Drive
|15 Go partagés entre Gmail, Drive et Photos
|Publicités
|Pas de publicité ciblée dans Proton Mail
|Annonces présentes dans les comptes personnels
|Prix
|1 €/mois actuellement, contre 4,99 €/mois habituellement
|Gmail personnel gratuit, stockage supplémentaire via Google One
15 Go de stockage : Proton revient dans la course
C’est probablement l’un des arguments les plus intéressants de cette offre. Car si Proton Mail a longtemps pu être perçu comme une solution de niche destinée aux utilisateurs particulièrement soucieux de leur vie privée, les 15 Go de stockage proposés par Proton Mail Plus permettent de jouer dans la même catégorie que Gmail sur ce point.
L’abonnement inclut également jusqu’à 10 adresses e-mail, un domaine personnalisé, ainsi que des alias « hide-my-email ».
Et bien sûr, ces 15 Go ne sont pas cantonnés à la messagerie, puisqu’ils sont partagés avec Proton Drive, le service de stockage cloud (chiffré lui aussi) de Proton. Les fichiers peuvent eux aussi bénéficier d’un chiffrement de bout en bout, avec une architecture conçue pour que Proton lui-même ne puisse pas accéder à leur contenu.
1 euro par mois : le moment de changer ?
C’est aussi, pour ceux qui le souhaitent, une manière de commencer à s’affranchir des services des GAFAM, tout en étant assuré que les communications restent privées
De son côté, Gmail conserve évidemment de solides arguments, notamment son intégration exceptionnelle à l’écosystème Google. Mais pour l’utilisateur qui considère désormais la confidentialité comme un critère aussi important que le stockage ou la simplicité d’utilisation, Proton Mail se place comme une alternative particulièrement crédible.
Pour les utilisateurs qui souhaitent franchir un cap et adopter l'écosystème Proton dans son intégralité, une offre promotionnelle permet actuellement de profiter de Proton Unlimited pour seulement 1 €. Cet abonnement réunit en une seule formule l'ensemble des services Proton dédiés à la confidentialité : Proton Mail bien sûr, mais aussi Proton VPN pour naviguer de façon privée, 500 Go d'espace de stockage sécurisé avec Proton Drive, ainsi que Proton Pass pour protéger mots de passe et identité en ligne. De quoi couvrir l'essentiel des usages numériques du quotidien, avec la confidentialité comme fil conducteur.