Une autre différence notable réside dans le fait que Gmail affiche des annonces dans les comptes personnels, même si Google précise que leur sélection ne repose pas sur la lecture du contenu des e-mails. Proton, de son côté, indique que son modèle est financé par ses abonnés payants et met en avant une expérience sans publicité ciblée (ni pistage publicitaire) dans la messagerie.

Proton va bien au-delà de la messagerie. Autour de Proton Mail s'est construit tout un écosystème pensé pour remplacer les outils Google du quotidien : Proton Drive pour le stockage cloud chiffré, Proton Docs pour la rédaction collaborative, Proton Sheets pour les tableurs, ainsi que Proton Calendar pour la gestion d'agenda. Chacun de ces services reprend les mêmes principes de chiffrement de bout en bout que la messagerie, avec un stockage mutualisé entre les applications. De quoi permettre aux utilisateurs les plus soucieux de leur vie privée de sortir progressivement de l'écosystème Google, application par application, sans sacrifier les usages du quotidien.