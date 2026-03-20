Proton Mail Plus est une suite de messagerie chiffrée de bout en bout, hébergée en Suisse et conçue pour protéger vos données sans publicité ni collecte d'informations à votre insu. Et bonne nouvelle : elle est aujourd'hui accessible à petit prix.

Tout d'abord, une souscription vous permet d'obtenir votre premier mois d'abonnement à seulement 1 € pour votre suite Proton Mail Plus. La réduction appliquée est de -80%. Vous pouvez, ensuite, conserver Proton Mail Plus contre 4,99 €/mois.

Le deuxième abonnement, d'un an, récompense votre fidélité en étant moins cher à moyen terme. Ainsi, vos 12 premiers mois de souscription sont à 3 €/mois. Vous bénéficiez donc d'une réduction de -40% par rapport au prix de renouvellement classique. Or, comme Proton récompense votre fidélité, vous pouvez poursuivre l'aventure avec Proton Mail Plus au prix préférentiel de 3,99 €/mois.