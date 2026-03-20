En plus d’être un client de messagerie parmi les plus optimisés du marché désormais, Proton Mail Plus est disponible moins cher pour votre première année d’abonnement. C’est donc une aubaine pour votre budget, comme votre cybersécurité.
Proton Mail Plus est une suite de messagerie chiffrée de bout en bout, hébergée en Suisse et conçue pour protéger vos données sans publicité ni collecte d'informations à votre insu. Et bonne nouvelle : elle est aujourd'hui accessible à petit prix.
Tout d'abord, une souscription vous permet d'obtenir votre premier mois d'abonnement à seulement 1 € pour votre suite Proton Mail Plus. La réduction appliquée est de -80%. Vous pouvez, ensuite, conserver Proton Mail Plus contre 4,99 €/mois.
Le deuxième abonnement, d'un an, récompense votre fidélité en étant moins cher à moyen terme. Ainsi, vos 12 premiers mois de souscription sont à 3 €/mois. Vous bénéficiez donc d'une réduction de -40% par rapport au prix de renouvellement classique. Or, comme Proton récompense votre fidélité, vous pouvez poursuivre l'aventure avec Proton Mail Plus au prix préférentiel de 3,99 €/mois.
Les points forts de Proton Mail Plus :
- Jusqu’à 10 adresses mail centralisées dans 1 compte
- Chiffrement des communications de bout en bout
- Proton VPN inclus
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Passez un cap en cyberconfidentialité
Votre suite Proton Mail Plus a pour première priorité de mettre votre cybersécurité au premier plan. Et cela passe, notamment, par un meilleur respect de votre vie privée.
Concrètement, dans votre suite Proton Mail Plus, vous profitez d’un service qui ne collecte pas d’informations sur vos préférences à votre insu pour mieux les revendre à des tiers ciblant les publicités que vous pouvez voir apparaître ensuite.
De fait, aucune publicité ne viendra troubler votre expérience lors de votre utilisation de votre suite Proton Mail Plus. Et là n’est pas la seule bonne nouvelle.
En effet, Proton s’appuie sur une politique de non-journalisation ferme, basée sur le droit national suisse, qui demeure l’un des plus respectueux de la vie privée.
Alors, pour passer à Proton Mail Plus, c’est tout simple. Profitez de la fonctionnalité incluse dans votre suite, Easy Switch, pour importer, depuis vos clients de messagerie actuels, vos courriels vers Proton Mail.
Le transfert se réalise sans perte de données, pour un service clef en main. Découvrons à présent quelques-unes des autres fonctionnalités qui font la différence dans votre suite Proton Mail Plus.
Organisez votre quotidien efficacement
Et tout part de vos échanges réalisés en toute confidentialité. Comme expliqué dans l’avis 100 % indépendant de Clubic sur Proton Mail Plus, vos interactions par mail sont chiffrées de bout en bout entre votre interlocuteur et vous-même, même si ce dernier n’est pas utilisateur de Proton Mail.
Pour cela, communiquez-lui tout simplement un mot de passe par un moyen tiers (SMS par exemple) et vos conversations à partir de vos 2 adresses mail ne seront pas lisibles par d'autres personnes que vous.D’ailleurs, ce sont jusqu’à 10 adresses mail qui peuvent être centralisées sur votre compte Proton Mail Plus grâce à votre abonnement. C’est idéal pour optimiser votre organisation au quotidien, et notamment, profiter d’un rangement de vos mails facilité grâce aux libellés à ajouter en illimité, et aux 15 Go de stockage cloud inclus.
Proton Mail Plus accueille également un calendrier pour vous aider à placer les différents points clés de vos journées en lien avec vos échanges par courriel, et bien plus encore.
Enfin, profitez d’une synchronisation de votre compte Proton Mail sur vos différents appareils connectés, notamment votre ordinateur (macOS, Windows) ou encore votre smartphone (Android, iOS).
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Proton Mail est une sérieuse alternative à Gmail. Elle redéfinit le cryptage en le plaçant à la portée de tout le monde. Certes, il faudra probablement adopter le plan payant pour en profiter au maximum, mais c'est un excellent premier choix pour quiconque souhaite commencer à s'affranchir des services des GAFAM en étant assuré que les communications restent privées.
- Infrastructure robuste et sécurisée
- Simplification extrême du cryptage
- Localisé en Suisse
- Formule gratuite limitée en stockage
- La sécurité accrue rend le développement lent