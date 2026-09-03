La rentrée remet les kilomètres d'autoroute au cœur du budget des familles, entre navettes scolaires, week-ends prolongés et déplacements professionnels. Avec le code RENTRE26, Fulli efface les frais de mise en service et douze mois de frais de gestion sur sa formule Balade : voici ce que cette offre change réellement, et pour quels conducteurs.
Le badge télépéage a quitté depuis longtemps le statut d'accessoire réservé aux gros rouleurs. Fulli, la marque de télépéage du groupe APRR, décline désormais une formule Balade centrée sur le seul réseau autoroutier français, facturée uniquement les mois où le badge circule vraiment. Jusqu'au 16 novembre 2026, le code RENTRE26 permet de récupérer le badge Fulli Balade sans frais d'entrée, mise en service et douze mois de frais de gestion France compris.
Seuls 4,90 € de frais de livraison restent dus au moment de la commande, ce qui ramène le ticket d'entrée à une somme symbolique pour un service utilisé toute l'année.
Voici le badge télépéage Fulli Balade avec 12 mois de frais de gestion offerts et la mise en service à 0 € au lieu de 11,00 € chez Fulli !
Pourquoi choisir le badge télépéage Fulli Balade ?
- 33,80 € de frais effacés : les 11,00 € de mise en service et douze mois de frais de gestion France à 1,90 € par mois utilisé sont pris en charge avec le code RENTRE26.
- 0 € les mois sans trajet : la facturation ne se déclenche que lorsque le badge franchit réellement une barrière de péage, ce qui colle aux usages irréguliers de l'année scolaire.
- Aucun engagement : la résiliation reste possible à tout moment, avec un prélèvement des trajets le 15 du mois suivant et un droit de rétractation de 14 jours après réception.
Un badge calibré pour les trajets français de septembre à juin
Le principe tient en un seul geste : le badge se fixe derrière le pare-brise à l'aide de l'adhésif fourni, puis se laisse lire sur les voies signalées « t » et « t30 », franchies à 30 km/h sans arrêt ni carte bancaire à sortir. Sur la période de rentrée, ce détail pèse plus lourd qu'il n'y paraît, entre les retours du dimanche soir, les ponts de la Toussaint et les axes chargés de la vallée du Rhône.
Dans son comparatif des meilleurs badges télépéage, la rédaction Clubic place Fulli en tête du marché, avec une note de 8,5 sur 10 attribuée à la formule Nomade pour sa couverture et son modèle tarifaire à l'usage. Balade reprend exactement cette logique de facturation, appliquée au seul territoire français, et y ajoute un espace client en ligne pour suivre les consommations, éditer les factures ou modifier les services souscrits.
- Application mobile complète
- Frais de service souvent offerts
- Service de télépéage complet en France et quelques pays d'Europe
- Manque de services supplémentaires
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- Frais de service souvent offerts
- Service de télépéage complet en France et quelques pays d'Europe
- Manque de services supplémentaires
Balade ou Nomade : ce que cette formule laisse de côté
À tarif mensuel identique, la formule Nomade ajoute l'Espagne, le Portugal et l'accès aux parkings partenaires, là où Balade se cantonne aux autoroutes françaises, Boulevard Périphérique Nord de Lyon (TEO) exclu. Le choix se joue donc moins sur le prix que sur le périmètre : Balade suffit pour un usage strictement hexagonal, mais un départ vers la péninsule ibérique impose de regarder la formule supérieure.
✅ Les points forts
- 33,80 € de frais d'entrée effacés avec le code RENTRE26, mise en service comprise
- Facturation strictement à l'usage, avec 0 € facturé les mois où le badge ne circule pas
- Passage sans arrêt à 30 km/h sur les voies « t » et « t30 » du réseau français
- Sans engagement, avec un paiement différé au 15 du mois suivant les trajets
- Espace client en ligne pour le suivi des consommations, des factures et des services
❌ Les limites
- Couverture limitée à la France, sans l'Espagne ni le Portugal que la formule Nomade inclut au même tarif mensuel
- Boulevard Périphérique Nord de Lyon (TEO) exclu du périmètre couvert
- Parkings « t » non inclus, contrairement aux autres formules du catalogue Fulli
- Au terme des douze mois offerts, les frais de gestion reprennent à 1,90 € par mois utilisé
- 4,90 € de frais de livraison à régler, et 10 € facturés en cas d'inutilisation du badge pendant 24 mois consécutifs
Le code RENTRE26 court jusqu'au 16 novembre 2026 : vérifiez la disponibilité du badge Fulli Balade avant de valider votre commande.
Cette offre de rentrée vise un profil très identifiable : l'automobiliste qui roule exclusivement en France, sur des trajets irréguliers répartis dans l'année, et qui refuse de payer un abonnement les mois où sa voiture ne voit pas l'autoroute. Pour lui, l'équation est lisible, 4,90 € de livraison en échange de douze mois de gestion offerts, sans durée minimale ni frais cachés au moment de la souscription.
Les conducteurs qui descendent vers l'Espagne ou le Portugal, ceux qui empruntent régulièrement le TEO lyonnais et ceux qui comptent sur les parkings partenaires ont en revanche tout intérêt à examiner la formule Nomade, facturée au même tarif mensuel pour un périmètre plus large. Pour tous les autres, ce bon plan constitue une porte d'entrée peu coûteuse vers le télépéage, à condition de souscrire avant le 16 novembre 2026.
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