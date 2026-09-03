Le principe tient en un seul geste : le badge se fixe derrière le pare-brise à l'aide de l'adhésif fourni, puis se laisse lire sur les voies signalées « t » et « t30 », franchies à 30 km/h sans arrêt ni carte bancaire à sortir. Sur la période de rentrée, ce détail pèse plus lourd qu'il n'y paraît, entre les retours du dimanche soir, les ponts de la Toussaint et les axes chargés de la vallée du Rhône.

Dans son comparatif des meilleurs badges télépéage, la rédaction Clubic place Fulli en tête du marché, avec une note de 8,5 sur 10 attribuée à la formule Nomade pour sa couverture et son modèle tarifaire à l'usage. Balade reprend exactement cette logique de facturation, appliquée au seul territoire français, et y ajoute un espace client en ligne pour suivre les consommations, éditer les factures ou modifier les services souscrits.