La conduction osseuse a un vrai atout pour les nageurs : le son passe par les os du crâne, ce qui laisse les oreilles libres et fonctionne même sous l'eau, là où le Bluetooth s'arrête. Pensé aussi bien pour la piscine que pour la course à pied ou le vélo, ce modèle Zovimax mise sur une certification IPX8 et un lecteur MP3 intégré de 8 Go. Si l'idée vous séduit, cette offre à 42,99 € chez Amazon permet de découvrir la formule sans viser un modèle premium.

Reste à savoir pour quels profils ce bon plan a réellement du sens, et où se situent ses limites face aux références du marché.