Après la RTX 5060 Ti, NVIDIA complète sa gamme d'entrée de la génération Blackwell avec la RTX 5060, pensée pour succéder en douceur à la RTX 4060 sans bouleverser les tarifs. La déclinaison Gaming OC de MSI y ajoute un léger overclock d'usine ainsi qu'un refroidissement double ventilateur pensé pour rester discret en jeu, le tout accessible via cette offre PcComponentes qui fait chuter le tarif sous les 310 euros pendant la durée des soldes et des PCDays.

Ce modèle s'adresse avant tout aux joueurs qui visent une expérience fluide en 1080p, et raisonnable en 1440p grâce au DLSS 4, sans vouloir investir tout de suite dans une carte plus haut de gamme ni dans une alimentation surdimensionnée.