Les soldes d'été et les PCDays de PcComponentes se croisent en ce moment pour faire chuter le prix de la MSI GeForce RTX 5060 Gaming OC sous la barre des 310 euros. Voici ce que cette carte graphique équipée de GDDR7 et du DLSS 4 a réellement à offrir, et pour quels profils de joueurs elle prend tout son sens.
Après la RTX 5060 Ti, NVIDIA complète sa gamme d'entrée de la génération Blackwell avec la RTX 5060, pensée pour succéder en douceur à la RTX 4060 sans bouleverser les tarifs. La déclinaison Gaming OC de MSI y ajoute un léger overclock d'usine ainsi qu'un refroidissement double ventilateur pensé pour rester discret en jeu, le tout accessible via cette offre PcComponentes qui fait chuter le tarif sous les 310 euros pendant la durée des soldes et des PCDays.
Ce modèle s'adresse avant tout aux joueurs qui visent une expérience fluide en 1080p, et raisonnable en 1440p grâce au DLSS 4, sans vouloir investir tout de suite dans une carte plus haut de gamme ni dans une alimentation surdimensionnée.
Voici le MSI GeForce RTX 5060 Gaming OC 8 Go à 307,34 € au lieu de 405,61 € chez PcComponentes !
Pourquoi choisir la MSI GeForce RTX 5060 Gaming ?
- Prix réduit : 307,34 € au lieu de 405,61 €, soit près de 100 euros d'économie pendant les soldes et les PCDays chez PcComponentes.
- Technologies récentes : le DLSS 4 et le Reflex 2 apportent un vrai gain de fluidité et de réactivité pour cette gamme de prix.
- Connectique tournée vers l'avenir : le PCIe 5.0, les trois DisplayPort 2.1b et le HDMI 2.1b assurent une bonne compatibilité avec les configurations récentes.
Une carte pensée pour le 1080p, avec des ambitions raisonnables en 1440p
Sous le capot, la RTX 5060 embarque le GPU GB206 gravé en 4 nanomètres, avec 3 840 cœurs CUDA épaulés par des cœurs RT de quatrième génération et des cœurs Tensor de cinquième génération. La mémoire vidéo passe à la GDDR7 à 28 Gbit/s sur un bus 128 bits, ce qui porte la bande passante à 448 Go/s, une hausse notable par rapport à la RTX 4060. Concrètement, cette configuration vise les joueurs qui souhaitent un rendu fluide en Full HD sur la plupart des titres récents, avec la possibilité de pousser vers la 1440p grâce au DLSS 4 dans les jeux compatibles. Dans son test de la GeForce RTX 5060 Ti, une carte construite autour de la même puce GB206, la rédaction Clubic soulignait déjà l'avantage net qu'apporte le DLSS 4 en matière de performance par watt et de performance par euro, notamment en 1440p avec le ray tracing activé.
Face à la RTX 4060 et aux GPU concurrents, une évolution mesurée
Face à sa devancière la RTX 4060, cette RTX 5060 apporte surtout un gain de bande passante mémoire et l'accès au DLSS 4, sans révolutionner la puissance brute pour autant. Elle ne remplace pas une carte plus véloce pour du 1440p intensif ou de la 4K, mais elle reste cohérente pour un usage 1080p au quotidien et pour les configurations qui n'ont pas besoin de plus.
✅ Les points forts
- DLSS 4 et Reflex 2 pour plus de fluidité et moins de latence en jeu
- Mémoire GDDR7 à 448 Go/s, un vrai gain face à la RTX 4060
- Refroidissement double ventilateur qui reste discret en charge
- Connectique moderne avec PCIe 5.0 et trois sorties DisplayPort 2.1b
- Consommation contenue, autour de 155 W sur un seul connecteur 8 broches
❌ Les limites
- 8 Go de VRAM qui peuvent montrer leurs limites en 1440p sur certains jeux gourmands
- Un seul port HDMI, ce qui peut gêner certaines configurations multi écrans
- Gain de performance brute mesuré face à la génération précédente
- Positionnement entrée de gamme qui ne convient pas à un usage 4K
Le MSI GeForce RTX 5060 Gaming OC 8 Go reste disponible à 307,34 € chez PcComponentes, sous réserve de stock durant les soldes et les PCDays.
Cette MSI GeForce RTX 5060 Gaming OC trouve sa place chez les joueurs qui veulent moderniser une configuration vieillissante sans viser le très haut de gamme. Le DLSS 4, la GDDR7 et le refroidissement soigné de MSI en font une option cohérente pour du 1080p exigeant ou du 1440p mesuré, à un tarif qui reste accessible une fois la remise appliquée.
Les joueurs qui visent la 1440p intensive ou la 4K devront en revanche se tourner vers un modèle disposant de davantage de mémoire vidéo. Pour les autres, cette offre à 307,34 € chez PcComponentes mérite un coup d'œil avant la fin des soldes et des PCDays.
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