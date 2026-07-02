Lancée début juillet 2026, RAT+ La Totale est la troisième déclinaison de la gamme jeunes de Canal+, après les formules Ciné Séries et Sport que la rédaction avait déjà testées séparément. Elle ne demande plus de choisir entre cinéma, séries et sport puisqu'elle réunit les deux univers dans un seul abonnement, sans engagement, réservé aux 18-25 ans. Pour vérifier les conditions exactes et votre éligibilité, la souscription se fait directement sur la boutique Canal+, où une pièce d'identité vous sera demandée. Ce pack s'adresse avant tout à celles et ceux qui consomment déjà plusieurs plateformes de streaming en parallèle des chaînes sportives, sans vouloir gérer deux abonnements RAT+ distincts.

Pour un peu moins de 30 € par mois, l'addition reste nettement inférieure à ce que coûteraient Netflix, HBO Max, Apple TV+, Paramount+ et les chaînes sportives pris séparément, tout en restant sans engagement.