Entre les soldes d'été 2026 et la Coupe du monde actuellement diffusée, jongler entre Netflix, HBO Max, Apple TV et les chaînes sportives finit par peser lourd sur le budget des moins de 26 ans. Canal+ propose une réponse avec RAT+ La Totale, une formule tout-en-un à 29,99 € par mois que nous avons passée au crible pour savoir à qui elle profite vraiment.
Voici RAT+ La Totale de Canal+ à 29,99 € par mois au lieu de 75,99 € chez Canal+ !
Lancée début juillet 2026, RAT+ La Totale est la troisième déclinaison de la gamme jeunes de Canal+, après les formules Ciné Séries et Sport que la rédaction avait déjà testées séparément. Elle ne demande plus de choisir entre cinéma, séries et sport puisqu'elle réunit les deux univers dans un seul abonnement, sans engagement, réservé aux 18-25 ans. Pour vérifier les conditions exactes et votre éligibilité, la souscription se fait directement sur la boutique Canal+, où une pièce d'identité vous sera demandée. Ce pack s'adresse avant tout à celles et ceux qui consomment déjà plusieurs plateformes de streaming en parallèle des chaînes sportives, sans vouloir gérer deux abonnements RAT+ distincts.
Pour un peu moins de 30 € par mois, l'addition reste nettement inférieure à ce que coûteraient Netflix, HBO Max, Apple TV+, Paramount+ et les chaînes sportives pris séparément, tout en restant sans engagement.
Pourquoi choisir RAT+ La Totale de Canal+ ?
- Un catalogue complet : RAT+ La Totale regroupe les chaînes Canal+, Apple TV, HBO Max Standard, Netflix Standard avec publicité, Paramount+ Standard et Ciné+ OCS dans une seule application.
- Tout le sport inclus : beIN Sports, Eurosport, Canal+ Sport et Canal+ Foot sont au programme, avec la couverture de la Coupe du monde 2026, de la Ligue des champions, de la Premier League, du Top 14, de la Formule 1 et du MotoGP.
- Sans engagement : l'abonnement est résiliable à tout moment et le tarif reste bloqué jusqu'à la veille de vos 26 ans.
Cinéma, séries et sport réunis dans une seule application
Toute cette offre transite par l'application myCANAL, que la rédaction Clubic évaluait à 9 sur 10 dans son test dédié pour son ergonomie et la richesse de son catalogue. RAT+ La Totale y ajoute les principales plateformes SVOD du moment, consultables depuis un smartphone, une tablette, une Smart TV, une console ou un boîtier type Fire TV Stick.
Le profil type reste l'étudiant ou le jeune actif qui alterne déjà entre plusieurs services de streaming et qui regarde aussi occasionnellement du sport, sans vouloir financer deux abonnements RAT+ en parallèle. Un point à connaître avant de signer : l'ensemble est limité à un seul écran simultané, une restriction que n'a pas l'abonnement La Totale classique, accessible sur quatre écrans.
La Totale face aux formules Ciné Séries et Sport : que change cette nouveauté ?
Jusqu'ici, les moins de 26 ans devaient choisir entre RAT+ Ciné Séries et RAT+ Sport, ou cumuler les deux abonnements distincts pour tout obtenir. La Totale supprime cet arbitrage en un seul pack, mais son tarif à 29,99 € par mois reste supérieur aux 19,99 € facturés pour chacune des deux formules prises isolément.
✅ Les points forts
- Un seul abonnement pour remplacer Canal+, Netflix, HBO Max, Apple TV+, Paramount+ et Ciné+ OCS
- Une couverture sportive étendue, avec la Coupe du monde 2026 diffusée sur beIN Sports
- Aucun engagement, résiliation possible à tout moment depuis l'espace client
- Un tarif bloqué jusqu'à la veille de vos 26 ans, sans hausse intermédiaire
- Une compatibilité large avec la plupart des supports : smartphone, Smart TV, consoles, Fire TV Stick
❌ Les limites
- Un seul écran simultané, contre quatre pour l'abonnement La Totale classique
- Netflix inclus en version Standard avec publicité, sans accès au 4K
- Une offre non accessible directement via les box des opérateurs (Free, SFR, Orange, Bouygues Telecom)
- Une formule réservée aux 18-25 ans, avec justificatif d'identité obligatoire à la souscription
Vous avez moins de 26 ans ? Vérifiez votre éligibilité à RAT+ La Totale chez Canal+ dès maintenant !
RAT+ La Totale s'adresse avant tout aux moins de 26 ans qui consomment déjà plusieurs plateformes de streaming et qui suivent aussi le sport, sans vouloir gérer deux factures RAT+ distinctes. Pour ce profil, les 29,99 € mensuels restent inférieurs à la facture cumulée de Netflix, HBO Max, Apple TV+ et Paramount+ pris séparément, sport compris.
En revanche, celles et ceux qui ne suivent qu'une ou deux plateformes ou qui n'ont pas d'intérêt pour le sport trouveront sans doute plus économique de rester sur RAT+ Ciné Séries ou RAT+ Sport à 19,99 € par mois. Avant de signer, mieux vaut donc lister ses usages réels pour vérifier que ce pack complet correspond à sa consommation plutôt qu'à ses envies du moment.
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