Le choix dépend surtout de la surface à climatiser et du budget disponible. Certains modèles misent sur la simplicité, d'autres sur le pilotage connecté ou la fonction chauffage pour un usage toute l'année.

L'Infiniton PAC-BD12 : un climatiseur réversible et connecté, pratique pour piloter la température à distance.

Le Hisense VAPC09 : compact, adapté à une petite pièce ou une chambre d'étudiant.

Le Cecotec ForceClima 14800 : une puissance élevée avec fonction chauffage, utile toute l'année.

L'EcoFlow Wave 3 : un format nomade, pensé pour un usage flexible ou en extérieur.

L'AEG AXP26U339CW : un niveau sonore contenu, appréciable pour un usage nocturne.