Après deux vagues de chaleur en juin, une troisième s'annonce pour début juillet, et les climatiseurs mobiles disparaissent des rayons partout en France. PCComponentes tient encore quelques références disponibles, tous budgets confondus.
Les climatiseurs mobiles sont devenus l'appareil le plus recherché de l'été. Deux épisodes caniculaires ont déjà vidé les stocks chez la plupart des distributeurs, en magasin comme en ligne. Une troisième vague de chaleur est annoncée pour les prochains jours, et la demande ne devrait pas retomber avant la fin de l'été.
Dans ce contexte de tension généralisée, certains marchands parviennent encore à proposer des références disponibles à l'achat immédiat. C'est le cas de PCComponentes, qui conserve un stock sur plusieurs modèles, du climatiseur d'entrée de gamme aux modèles connectés plus complets. Voici les huit références encore trouvables, tous formats et toutes puissances confondus.
Les climatiseurs mobiles encore en stock chez PCComponentes
- Climatiseur portable Infiniton PACPX45AW 4 500 frigories A+ pompe à chaleur WiFi à 659,00 €
- Climatiseur mobile Infiniton PAC-BD12 4,09 kW réversible connecté A+ à 499,00 €
- Climatiseur mobile Hisense VAPC09 2,6 kW classe A avec déshumidificateur et télécommande à 369,00 €
- Climatiseur mobile Evvo P12 3,49 kW réversible avec déshumidificateur et télécommande à 319,90 €
- Climatiseur portable Cecotec ForceClima 9400 Soundless Heating 9000 BTU pompe à chaleur à 321,02 €
- Climatiseur portable Cecotec ForceClima 14800 Soundless WiFi 14000 BTU avec chauffage LED à 619,00 €
- Climatiseur portable EcoFlow Wave 3 1 537 frigories à 792,40 € au lieu de 838,00 €
- Climatiseur mobile AEG AXP26U339CW 64 dB coloris blanc à 780,00 €
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Pour qui, quel modèle ?
Le choix dépend surtout de la surface à climatiser et du budget disponible. Certains modèles misent sur la simplicité, d'autres sur le pilotage connecté ou la fonction chauffage pour un usage toute l'année.
L'Infiniton PAC-BD12 : un climatiseur réversible et connecté, pratique pour piloter la température à distance.
Le Hisense VAPC09 : compact, adapté à une petite pièce ou une chambre d'étudiant.
Le Cecotec ForceClima 14800 : une puissance élevée avec fonction chauffage, utile toute l'année.
L'EcoFlow Wave 3 : un format nomade, pensé pour un usage flexible ou en extérieur.
L'AEG AXP26U339CW : un niveau sonore contenu, appréciable pour un usage nocturne.
Pourquoi ces références méritent d'être réservées maintenant
Le marché des climatiseurs mobiles tourne au ralenti dès qu'un pic de chaleur se déclenche. Les stocks s'écoulent en quelques heures chez la plupart des enseignes, et les délais de livraison s'allongent rapidement dès qu'une nouvelle vague de chaleur est annoncée.
PCComponentes fait partie des rares marchands à conserver une disponibilité sur plusieurs gammes de puissance, du modèle d'entrée de gamme aux versions connectées. Avec une troisième vague de chaleur attendue début juillet et une saison qui s'annonce longue, ces références risquent de partir rapidement. Mieux vaut ne pas attendre le prochain pic pour passer commande.
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